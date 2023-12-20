Казахстан и Эстония договорились о реадмиссии лиц
Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, что соглашение между правительством Казахстана и правительством Эстонии о реадмиссии лиц совершено 15 декабря 2022 года в Астане.
"Соглашение будет способствовать установлению быстрых и эффективных процедур идентификации и организации возвращения граждан Казахстана и Эстонии, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые не выполняют или перестали выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территориях государств сторон", – сообщил глава МВД РК.
В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что соглашение позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Эстонии в вопросах реадмиссии.
Реализация соглашения основывается на сотрудничестве между компетентными органами Казахстана и Эстонии в вопросах реадмиссии.
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