Казахстан и Эстония договорились о реадмиссии лиц

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 20 декабря 2023 года ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Эстонии о реадмиссии лиц. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, что соглашение между правительством Казахстана и правительством Эстонии о реадмиссии лиц совершено 15 декабря 2022 года в Астане.

"Соглашение будет способствовать установлению быстрых и эффективных процедур идентификации и организации возвращения граждан Казахстана и Эстонии, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые не выполняют или перестали выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территориях государств сторон", – сообщил глава МВД РК.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что соглашение позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Эстонии в вопросах реадмиссии.

Реализация соглашения основывается на сотрудничестве между компетентными органами Казахстана и Эстонии в вопросах реадмиссии.

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