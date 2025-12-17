От штрафов до лишения свободы: в Казахстане усиливают защиту медиков

Депутаты Мажилиса 17 декабря 2025 года во втором чтении приняли закон о внесении дополнений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении сообщается, что законопроект направлен на совершенствование правовых основ защиты медицинских работников и водителей транспортных средств скорой медицинской помощи от физического насилия и проявления жестокости при исполнении ими своих служебных обязанностей.

"Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на ужесточение уголовного наказания за проявленное насилие в отношении указанных лиц посредством введения в Уголовный кодекс Республики Казахстан новой статьи и установления наказания в зависимости от тяжести преступления от штрафа до лишения свободы. Кроме того, законопроектом определяются компетенции органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам данной категории в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан", – говорится в документе.

26 ноября 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона, которым ужесточается наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.