Общество

От штрафов до лишения свободы: в Казахстане усиливают защиту медиков

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:12
Депутаты Мажилиса 17 декабря 2025 года во втором чтении приняли закон о внесении дополнений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении сообщается, что законопроект направлен на совершенствование правовых основ защиты медицинских работников и водителей транспортных средств скорой медицинской помощи от физического насилия и проявления жестокости при исполнении ими своих служебных обязанностей.

"Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на ужесточение уголовного наказания за проявленное насилие в отношении указанных лиц посредством введения в Уголовный кодекс Республики Казахстан новой статьи и установления наказания в зависимости от тяжести преступления от штрафа до лишения свободы. Кроме того, законопроектом определяются компетенции органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам данной категории в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан", – говорится в документе.

26 ноября 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона, которым ужесточается наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.

Екатерина Елисеева
7,8 млн штрафа и 10 лет лишения свободы грозит за кражу невесты в Казахстане
13:47, 28 мая 2025
7,8 млн штрафа и 10 лет лишения свободы грозит за кражу невесты в Казахстане
В Казахстане ужесточат наказание за насилие против медработников
13:03, 12 ноября 2025
В Казахстане ужесточат наказание за насилие против медработников
В Казахстане усиливают контроль за оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций
12:10, 10 декабря 2025
В Казахстане усиливают контроль за оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций
Ошибка в тексте: