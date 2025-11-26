#АЭС в Казахстане
Общество

Мажилис одобрил введение уголовной ответственности за нападение на врачей

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 16:19 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 26 ноября 2025 года одобрили в первом чтении проект закона, которым ужесточается наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан". Основные новеллы документа представил депутат Асхат Аймагамбетов.

Вначале он привел несколько примеров, когда врачи подвергались нападению.

"Город Костанай. Опытный уролог принимает пациентов. Вдруг неожиданно завязывается драка, на него нападают. Последствия очень серьезные: у врача перелом черепа, образовалась гематома в мозге, он получил тяжелые травмы. Он теряет возможность работать на четыре месяца. На первый взгляд кажется, что пострадал всего один человек. Но давайте посмотрим на цифры. За четыре месяца специалист мог вылечить 960 человек. Вдумайтесь: около тысячи рядовых граждан из-за этого не смогли получить квалифицированную помощь, у кого-то болезнь обострилась, кому-то не сделали вовремя операцию. То есть избиение одного врача фактически означает оставление без лечения тысячи казахстанцев", – мотивировал он необходимость поправок.

В целом, по данным Минздрава, только за последние пять лет было зарегистрировано 280 фактов нападения на медработников. А реальное число, считает Асхат Аймагамбетов, может быть увеличено как минимум в десять раз.

"Сегодня медицинские работники зачастую не сообщают нам о нападениях, потому что не уверены в том, что найдут защиту, а врачи не хотят тратить время на расследование вместо того, чтобы работать", – добавил депутат.

Таким образом, в Уголовный кодекс вводится новая статья 380-3, направленная на ужесточение наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников или водителей скорой медицинской помощи.

В Уголовно-процессуальном кодексе Казахстана определяется компетенция органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам данной категории.

"Таким образом, за применение насилия в отношении медицинских работников или водителей скорой медицинской помощи при исполнении ими своих служебных обязанностей в зависимости от степени общественной опасности и тяжести причиненного вреда предусматривается наказание в виде штрафа или ограничения свободы до лишения свободы", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана.

Угроза расправой врачу или водителю скорой помощи грозит штрафом до 1000 МРП или лишением свободы на срок до 3 лет. При наличии же усугубляющих обстоятельств (квалифицирующих признаков): совершение преступления группой, неоднократно, в условиях ЧС или, например, массовых беспорядков, срок возрастает до 12 лет.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
