Общество

МВД о ДТП с участием супруги и сына Шавката Рахмонова: Осталась последняя экспертиза

ДТП, МВД, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 13:11 Фото: Instagram/zhambyl_police
И.о. министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 17 декабря 2025 года озвучил детали дела по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием супруги бойца UFC Шавката Рахмонова, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, ДТП по линии Департамента полиции Жамбылской области находится на стадии завершения.

"Буквально на этой неделе мы ожидаем получение последней судебной экспертизы. После этого будем квалифицировать действия подозреваемого лица и передавать материалы через прокуратуру в суд", – озвучил Санжар Адилов.

Смертельное ДТП произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург.

По данным ДП Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 следовала из Карагандинской области в Алматы, не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта.

В результате аварии два человека скончались. По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Шавката Рахмонова. Также отмечалось, что Гулайым Рахмонова с сыном были госпитализированы в Шу. По факту ДТП начали расследование.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
