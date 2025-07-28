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Происшествия

Что известно о состоянии жены и сына Шавката Рахмонова, попавших в ДТП

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 11:16 Фото: Zakon.kz
В Управлении здравоохранения Жамбылской области 28 июля 2025 года рассказали о состоянии жены и сына бойца UFC Шавката Рахмонова, которые попали в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что 34-летняя женщина и 3-летний ребенок находятся в Шуской городской больнице.

"Рахмоновы госпитализированы в отделение травматологии с предварительным диагнозом: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма. – Прим. ред.) Ушиб головного мозга. Состояния – средней тяжести. Лечение получают согласно клиническим протоколам диагностики и лечения", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе УЗ Жамбылской области в понедельник.

Обновлено в 12:26

"Пострадавшие, написав соответствующую расписку, выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы. Претензий к медицинскому учреждению не имеют".Пресс-служба УЗ Жамбылской области

Смертельное ДТП произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным ДП Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 следовала со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу. По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Шавката Рахмонова. Также отмечалось, что Гулайым Рахмонова с сыном были госпитализированы в Шу. По факту ДТП начато досудебное расследование.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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