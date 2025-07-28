#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.87
639.02
6.88
Происшествия

В полиции дали комментарий по смертельной аварии "с женой Шавката Рахмонова"

автомобиль Toyota Land Cruiser, авария, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 09:31 Фото: Instagram/jagdaikz
В Департаменте полиции Жамбылской области сегодня, 28 июля 2025 года, прокомментировали смертельное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на трассе Алматы – Екатеринбург, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Instagram-паблик jagdaikz, авария произошла в Мойынкумском районе Жамбылской области.

"Супруга бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, погибли две ее пассажирки... Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296-м км трассы Алматы – Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся, она не справилась с управлением. На месте погибла 39-летняя женщина, еще одна – 35 лет – умерла по дороге в больницу. Рахмонова и ее сын госпитализированы в Шу, их состояние – средней тяжести", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в пресс-службу ДП Жамбылской области, где нам заявили следующее:

"27 июля 2025 года в 08:50 на 299-м км автодороги республиканского значения Алматы – Екатеринбург водитель автомашины марки Toyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила самоопрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались, двое доставлены в больницу".

В полиции региона подчеркнули, что по данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РК.

В пресс-службе также отметили, что сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств аварии и объективного выяснения причин произошедшего.

"Автомашина водворена на специализированную стоянку".Пресс-служба ДП Жамбылской области

26 июля 2025 года смертельная авария произошла на трассе Павлодар – Семей в 20 км от села Аккулы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Женщина совершила жесткую посадку на параплане в Алматинской области
Происшествия
08:18, Сегодня
Женщина совершила жесткую посадку на параплане в Алматинской области
Чиновники Караганды допустили ошибки на билборде и попали в новости
Происшествия
06:51, Сегодня
Чиновники Караганды допустили ошибки на билборде и попали в новости
Пожар вспыхнул в торгово-развлекательном центре в Караганде
Происшествия
00:01, 28 июля 2025
Пожар вспыхнул в торгово-развлекательном центре в Караганде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: