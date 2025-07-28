В полиции дали комментарий по смертельной аварии "с женой Шавката Рахмонова"

В Департаменте полиции Жамбылской области сегодня, 28 июля 2025 года, прокомментировали смертельное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на трассе Алматы – Екатеринбург, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Instagram-паблик jagdaikz, авария произошла в Мойынкумском районе Жамбылской области.

"Супруга бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, погибли две ее пассажирки... Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296-м км трассы Алматы – Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся, она не справилась с управлением. На месте погибла 39-летняя женщина, еще одна – 35 лет – умерла по дороге в больницу. Рахмонова и ее сын госпитализированы в Шу, их состояние – средней тяжести", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в пресс-службу ДП Жамбылской области, где нам заявили следующее:

"27 июля 2025 года в 08:50 на 299-м км автодороги республиканского значения Алматы – Екатеринбург водитель автомашины марки Toyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила самоопрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались, двое доставлены в больницу".

В полиции региона подчеркнули, что по данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РК.

В пресс-службе также отметили, что сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств аварии и объективного выяснения причин произошедшего.

"Автомашина водворена на специализированную стоянку". Пресс-служба ДП Жамбылской области

26 июля 2025 года смертельная авария произошла на трассе Павлодар – Семей в 20 км от села Аккулы.