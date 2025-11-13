Жена и сын Шавката Рахмонова попали в ДТП: когда дело могут передать в суд

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената 13 ноября 2025 года озвучил детали дела по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием супруги бойца UFC Шавката Рахмонова, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов сообщил, что уголовное дело расследуется по статье 345, часть 3, Уголовного кодекса РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"В настоящее время практически все следственные действия завершены, ожидаем получение последней комплексной автотехнической экспертизы. По результатам примем решение о предъявлении обвинения и направления дела в суд", – отметил он.

По его словам, обычно на проведение экспертизы требуется в среднем месяц. В этой связи журналисты поинтересовались, могут ли дело передать в суд до конца года.

"Да, завершим расследование", – коротко добавил Санжар Адилов.

Смертельное ДТП произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным ДП Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 следовала из Карагандинской области в Алматы, не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались. По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Шавката Рахмонова. Также отмечалось, что Гулайым Рахмонова с сыном были госпитализированы в Шу. По факту ДТП начали досудебное расследование.