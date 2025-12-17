Кто контролирует чаты: депутат поднял вопрос цифровой безопасности

Депутат Екатерина Смышляева на заседании Мажилиса 17 декабря 2025 года подняла вопрос цифровой безопасности и предложила дать приоритет отечественным платформам и мессенджерам в работе государственных органов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что цифровые технологии стремительно проникают в повседневную жизнь, что подтверждается высокой вовлеченностью граждан: в 2025 году число интернет-абонентов в Казахстане достигло 19,2 млн человек, уровень обеспеченности смартфонами приблизился к 100%, а количество пользователей социальных сетей составило порядка 16 млн человек, увеличившись за год на 11,2%.

"Крупнейшие маркетплейсы обрабатывают до 5 млн запросов в месяц, расширяется перечень онлайн-услуг на eGov, а мессенджеры стали ключевой инфраструктурой повседневного общения. Звонки менеджеров банка, push-уведомления, образовательный контент в соцсетях, блоги врачей, маркетинг и продажи – цифровая коммуникация уже повсюду. Особый жанр этого общения – групповые чаты. Школьный чат заменил двор, родительский – почти отменил собрания, а домовые чаты стали центрами локальной демократии. Служебная переписка перешла в мессенджеры, а семейным группам мы доверяем самое сокровенное", – сказала Екатерина Смышляева.

Она отметила, что, несмотря на наличие правового регулирования в сфере кибербезопасности, значительная часть цифровых платформ и мессенджеров, используемых на территории Казахстана, являются иностранными и не исполняют требования национального законодательства. И по ее мнению, это создает риски и ограничения, а также формирование неравных условий конкуренции для законопослушных цифровых решений.

"При этом в Казахстане уже сформированы отечественные цифровые продукты, способные выполнять публичные функции с соблюдением требований национального законодательства. К таким решениям, например, относятся локализованный в стране мессенджер Aitu, сервисы экосистемы электронного правительства, системы документооборота, бухучета, а также иные продукты, включенные в реестр доверенных цифровых объектов. Однако государственный спрос на такие решения до сих пор не реализован. Предпочтения в госзакупках продолжают отдаваться непроверенным продуктам, реестр игнорируется, вплоть до разработки техспецификаций под конкретных иностранных вендоров. С таким подходом использование недоверенных сервисов при исполнении публичных и государственных функций остается высоким", – дополнила депутат.

По ее словам, международная практика подтверждает, что в цифровой среде нецелесообразно что-то запрещать.

Депутат предлагает закрепить статус цифровых платформ и мессенджеров массовой коммуникации как субъектов публичного интереса, обеспечить реальный приоритет отечественных решений из реестра доверенных цифровых объектов для государственного и квазигосударственного сектора, исключить ориентацию госзакупок на конкретных зарубежных вендоров за счет усиления контроля над техническими спецификациями и доработки классификатора реестра.

Помимо этого, Екатерина Смышляева считает, что необходимо ввести экономические и управленческие стимулы для использования законопослушных цифровых сервисов, рассмотреть рекомендательную предустановку и продвижение отечественных цифровых продуктов в экосистемах и магазинах приложений, а также обеспечить равное применение требований законодательства о кибербезопасности и защите персональных данных ко всем участникам рынка.

11 августа 2025 года Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перейти на национальный мессенджер.