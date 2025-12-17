Названа среднемесячная зарплата алматинцев

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о мерах по повышению благосостояния жителей города, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что главная задача городского акимата – повышение уровня благосостояния горожан.

"В 2025 году создано 92 тыс. рабочих мест, из которых 87% – постоянные. 64,7% – в секторе МСБ, 35,3% – в рамках отраслевых и инфраструктурных проектов акимата", – сказал Сатыбалды.

Он также сообщил, что среднемесячная заработная плата алматинцев составила 539 тыс. тенге, что в номинальном выражении на 14,5% выше и на 29% превышает среднереспубликанский уровень. При этом аким отметил, что эта информация опирается на данные за 9 месяцев текущего года.

О том, какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2026 году, читайте в материале.