Акимат Алматы запланировал модернизацию цирка и зоопарка

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о развитии города в социально-культурном плане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что социальная стабильность является главным приоритетом акимата Алматы.

"В городе на системной основе будет продолжена работа по расширению сети образовательных и оздоровительных учреждений. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию 16 детских садов. Кроме того, 10 тыс. дополнительных мест будут размещены по государственному заказу в частных детских садах. Это позволит к 2030 году увеличить охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным образованием до 99%. В течение 5 лет для поэтапного снижения дефицита ученических мест на основе "Стандарта школ Алматы" будет построено 16 школ и 7 дополнительных пристроек к действующим школам", – сказал Дархан Сатыбалды.

В сфере здравоохранения в соответствии с единым стандартом поликлиник будут построены 11 объектов первичной медико-санитарной помощи. В частности, 3 врачебные амбулатории и 8 поликлиник, которые обеспечат медицинскими услугами 475 тыс. жителей города.

"Начнется строительство 3 родильных домов, 2 современных стационаров, а также хосписа со СПИД-центром на 250 мест. В целях модернизации медицинской инфраструктуры будет проведена масштабная реконструкция 4 основных стационаров, а 2 клинические больницы пройдут капитальный ремонт. Будут построены 16 новых подстанций скорой медицинской помощи, которые охватят 1,5 млн жителей", – отметил Дархан Сатыбалды.

Аким также остановился на планах по модернизации культурных объектов. В частности, до 2028 года будет проведена полная модернизация Казахского государственного цирка, Алматинского зоопарка, Государственного академического театра для детей и юношества им. Н. Сац, здания Союза писателей Казахстана.

"В 2027 году планируется открытие музея "Observatorium". Также будут открыты Театр молодежи и Дом инклюзивной культуры. Ежегодно планируется проведение не менее 40 крупных содержательных культурно-массовых мероприятий с широким вовлечением жителей в культурную жизнь города", – сообщил Дархан Сатыбалды.

Для развития здорового образа жизни будет продолжена модернизация спортивной инфраструктуры.

"До 2027 года запланирована реконструкция высокогорного спортивного комплекса "Медеу". Одним из ключевых проектов в сфере спорта является строительство нового стадиона на 45 тыс. зрителей, соответствующего требованиям UEFA. Завершение строительства запланировано на 2027 год", – сказал Дархан Сатыбалды.

Отдельное внимание акимат Алматы уделяет общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

"Переход к современной проактивной модели обеспечения безопасности Алматы и подготовка к чрезвычайным ситуациям являются особо актуальными задачами. Все социальные объекты города будут на 100% оснащены комплексными системами безопасности. К 2030 году в единую систему мониторинга будут подключены 100 тыс. камер видеонаблюдения и 4,5 тыс. камер контроля дорожного движения", – перечислил Дархан Сатыбалды.

Кроме того, в течение ближайших 5 лет будут проведены работы по сейсмическому усилению не менее 150 критически важных объектов систем энерго-, водо- и теплоснабжения, 400 социальных объектов и 200 многоквартирных жилых домов.

