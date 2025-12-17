Ни одно дерево не срубят: аким Алматы рассказал о реконструкции парка Первого Президента

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК сообщил, что реконструкцией парка Первого Президента займется компания из Лондона. По его словам, при разработке концепции будет сохранено каждое дерево, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты сообщили, что им стало известно о планах акимата Алматы провести реконструкцию парка Первого Президента, и поинтересовались, соответствует ли эта информация действительности и какие изменения планируется реализовать после завершения работ.

"Это знаковое место для горожан, для наших алматинцев. Когда я приступил к своим обязанностям, это как раз был летний период, я посещал парк, и ко мне обращались местные жители с вопросами о том, когда там все-таки будет наведен порядок и приведут в порядок парк. После этого я ознакомился с текущей ситуацией. Мне предоставили информацию о состоянии парка: инженерные сети изношены, фонтаны не работают, поливочная система выходит из строя. Вы сами видели, что в летний период газон практически полностью выгорел", – сказал Сатыбалды.

Он подчеркнул, что в связи с выявленными проблемами была создана специальная комиссия, вопрос вынесен на всестороннее обсуждение, по итогам которого принято решение о приведении территории в порядок.

"Сейчас разрабатывается концепция приведения в порядок лондонской компанией. Сразу были обозначены ключевые критерии: ни одно дерево не должно срубаться или меняться. Исходя из текущей ситуации, компания разрабатывает концепцию, после чего мы будем выходить на проектно-сметную документацию. Я думаю, это будет одно из лучших зеленых пространств не только для Алматы, но и для всей Центральной Азии", – дополнил аким.

Ранее Дархан Сатыбалды сообщил, что экологическую программу в Алматы будут реализовывать до 2030 года.