Экологическую программу в Алматы будут реализовывать до 2030 года

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о ходе реализации программы "Таза Қазақстан", мерах по формированию экологической культуры, поддержанию чистоты и озеленению города, передает корреспондент Zakon.kz.

Аким отметил, что с момента своего назначения каждую субботу проводятся экологические акции и работы по благоустройству города.

"Здесь заложен глубокий смысл. Это в первую очередь формирование экологической культуры алматинцев и в целом казахстанцев. Эта работа будет продолжаться в 2025-2030 годы. Мы сейчас приняли комплекс программ. В первую очередь это поддержание чистоты в нашем городе. Вторым ключевым направлением стало озеленение города, и для этого уже принята отдельная программа, в рамках которой поэтапно реализуются соответствующие меры", – сказал Дархан Сатыбалды.

Он рассказал, что в настоящее время ведется работа по расширению штата предприятия "Алматы-Тазалық", а также по утверждению новых тарифов на содержание и очистку дворовых территорий и городских улиц. Соответствующие тарифы в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение маслихата.

По его словам, все эти меры являются частью комплексного подхода, который планируется последовательно реализовывать до 2030 года.

Ранее стало известно, что уличное освещение в Алматы обновляют по новым стандартам.