Аида Балаева обратилась к казахстанцам по поводу ОСМС

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева 17 декабря 2025 года обратилась к казахстанцам с призывом присоединиться к системе обязательного медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Обращение она разместила на своей странице в Facebook.

Дорогие друзья!

Здоровье нации – главный приоритет государства и основа стабильного развития страны.

Обязательное социальное медицинское страхование – это ключевой механизм защиты здоровья каждого нашего гражданина. Страховая система делает медицинскую помощь доступной, современной и справедливой.

С 2026 года при наличии статуса застрахованного огромный перечень услуг можно получать в плановом порядке по обязательному страхованию.

Система страхования снижает финансовые риски семей, укрепляет устойчивость медицины и позволяет государству развивать систему здравоохранения на качественно новом уровне.

С 1 января 2026 года в системе обязательного социального медицинского страхования вступают в силу важные изменения, направленные на укрепление здоровья наших граждан и повышение доступности медицинской помощи.

Сегодня в системе обязательного страхования уже застрахованы почти 17 миллионов человек, это более восьмидесяти двух процентов населения страны. Из них свыше двенадцати миллионов входят в льготные категории. Еще четыре с половиной миллиона платят взносы сами. Наша задача – расширять этот список, и я призываю граждан, которые еще не вошли, внимательно изучить преимущества этой системы.

Также с нового года значительно расширяется пакет обязательного соцстрахования, в него включаются такие хронические заболевания, как сахарный диабет, детский церебральный паралич, ревматизм, системные поражения соединительной ткани. Теперь эти пациенты будут получать консультации врачей, необходимые лекарства и лечение полностью в рамках обязательного страхования.

Система берет на себя лечение и наблюдение при других распространенных заболеваниях.

Например, на учете по артериальной гипертензии состоят полтора миллиона казахстанцев, ежегодно происходит свыше 50 тысяч осложнений инсультов и инфарктов. С нового года вся необходимая медицинская помощь для таких пациентов будет покрывать социальное страхование.

Более двадцати пяти тысяч граждан живут с хронической болезнью почек, из них 8 тысяч нуждаются в гемодиализе. С 1 января 2026 года наблюдение, диагностика, лекарственное обеспечение, гемодиализ и даже трансплантация почек входят в пакет страхования и доступны застрахованным бесплатно.

Сахарный диабет – это одно из самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире. В Казахстане с таким диагнозом живут порядка пятисот тысяч человек. И он требует не разового лечения, а постоянного наблюдения, включая сдачу анализов, консультации, коррекцию лечения.

С 2026 года лечение и диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом входят в систему обязательного медстрахования. То есть все плановые приемы, необходимые обследования и лекарства будут доступны им без необходимости дополнительной оплаты. Главное условие – быть застрахованным в системе обязательного социального медицинского страхования.

Важно отметить, что большинство хронических болезней теперь полностью покрывается страховой системой, за исключением одиннадцати социально значимых заболеваний, которые продолжают финансироваться гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи.

Сельское население на сегодня тоже полноценно включено в систему обязательного медицинского страхования. Значительная часть сельчан состоит в льготной категории, за которых платежи в систему вносит государство. Они получают гарантированный доступ к консультациям узких специалистов, дорогостоящей диагностике, высокотехнологичным методам лечения и обеспечению лекарствами.

Теперь, с 1 января 2026 года, согласно новой норме Закона об обязательном страховании, люди с низкими доходами из категории Д, Е будут застрахованы и смогут также беспрепятственно получать диагностику и лечение.

Для самозанятого населения предусмотрен "мягкий вход" в систему, оплачивая четыре тысячи двести пятьдесят тенге в месяц или пятьдесят одну тысячу тенге в год, они за небольшую сумму могут получать медицинскую помощь, в том числе дорогостоящую.

Все это позволяет обеспечивать равенство в доступе к медпомощи для городских и сельских жителей и повышает защищенность сельского населения в системе здравоохранения.

Главная цель всех этих изменений – обеспечить каждому человеку доступ к качественной и своевременной медицинской помощи. Страховая система делает нашу медицину более устойчивой, а здоровье граждан – более защищенным.

Мы продолжим расширять охват системы, чтобы как можно больше людей могли пользоваться ее возможностями.

Поэтому я призываю всех, кто еще не вошел в систему обязательного социального медицинского страхования, внимательно изучить преимущества страхования и оценить ту реальную защиту, которую оно предоставляет.

Дорогие друзья!

Для нас очень важно ваше здоровье, благополучие и ваш потенциал. Призываю присоединиться к системе обязательного медицинского страхования и обеспечьте себе доступ к качественной и своевременной медицинской помощи.



