Аида Балаева обратилась к казахстанцам по поводу помощи пострадавшим от паводков

Министр культуры и информации РК Аида Балаева дала совет казахстанцам, желающим помочь пострадавшим от паводков, сообщает Zakon.kz.

Обращение опубликовано на странице министра в Facebook.

"Наша страна сейчас переживает непростое время. Большая вода отбирает у людей дома, лишает имущества. Но в то же время стране придает сил единство и сплоченность народа. Казахстанцы как единое целое поддерживают пострадавших соотечественников в этот сложный жизненный момент", – написала Балаева.

Она сообщила, что в социальных сетях им пишет много людей, желающих помочь.

"Очень много поступает вопросов, куда и как можно направить гуманитарную помощь. В какой фонд и на какой счет можно перевести средства? Поэтому мы рекомендуем доверять только официальным источникам. Обращаться в местные исполнительные органы, которые могут предоставить реквизиты фондов, работающих официально. Да, ваша помощь безвозмездна, но она должна быть подотчетной, прежде всего, со стороны распределителей этой помощи", – отметила министр.

Балаева приложила к посту реквизиты фонда, куда можно перечислять деньги для пострадавших от большой воды.

Фото: Facebook/Аида Балаева

Накануне, 10 апреля, сообщалось, что мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра РК и членов правительства в Telegram и WhatsApp, где просят оказать финансовую помощь.