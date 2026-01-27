#Казахстан в сравнении
Общество

Глава Минпросвещения о буллинге в школах: Не можем сказать, что уже завтра все улучшится

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 13:54 Фото: pexels
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 27 января 2026 года на брифинге в правительстве рассказала о принимаемых мерах против буллинга и трагических случаях конфликтов в школах, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заверила, что данный вопрос системно изучался, и рассказала, что в Жамбылской области были рандомно выбраны 100 школ для проверок.

"По итогам проверок мы провели совещание с участием акима области и представителей МВД. Этот вопрос на контроле. Есть вопросы касательно буллинга в школе, но мы на законодательном уровне приняли ряд системных мер, в их числе контакт-центр 111, куда может обратиться каждый ребенок, подвергающийся буллингу", – сказала Сулейменова.

Кроме того, по ее словам, с 2027 года работа педагогов-психологов будет системно улучшена.

"Сейчас мы даем всего 1 час психологу-педагогу на проведение урока, когда они могут непосредственно работать с детьми. Сказать, что сегодня мы внедрили какой-то процесс и завтра или через месяц все улучшится, мы не можем. Но мы ведем системную работу", – добавила министр.

В ноябре 2025 года в Туркестане после удара в грудь умер школьник.

Азамат Сыздыкбаев
