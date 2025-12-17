МВД проверит сообщения о неправомерных остановках авто, украшенных флагами

МВД проверяет сообщения о незаконных остановках водителей, которые украсили свои автомобили флагом Казахстана в День Независимости, сообщает Zakon.kz.

Виновные сотрудники полиции понесут строгую дисциплинарную ответственность, сообщила старший инспектор по особым поручениям АПК МВД Актоты Боранова.

Она отметила, что размещение флага на автомобиле – законно и за это не предусмотрена ответственность. Однако, как сообщила спикер, некоторые люди нарушали ПДД, украсив свои ТС флагом Казахстана:

"Юридически ответственность за размещение государственного флага на транспорте не предусмотрена, но обязательно соблюдение требований безопасности и правил дорожного движения. Некоторые граждане в ходе праздничных мероприятий нарушили правила дорожного движения, препятствовали другим участникам и перекрыли улицы. В связи с этим сотрудникам полиции пришлось принять меры в соответствии с законом".

Боранова отметила, что водителей привлекали к адмответственности за нарушения ПДД.

"К примеру, 16 декабря в Шымкенте и Алматы сотрудники полиции остановили несколько водителей, которые украсили автомобили флагами, однако нарушали правила дорожного движения. В результате проверки они привлечены к административной ответственности за вождение автомобиля без права управления, создание аварийной ситуации и незаконное оснащение автомобиля. Эти меры не имеют отношения к использованию государственного флага".

Также в МВД заявили, что проверяются сообщения, связанные с незаконной остановкой транспорта. Виновные сотрудники полиции понесут дисциплинарную ответственность.

"Полиция с уважением относится к государственным символам и призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, доверять только официальным данным и источникам информации", – заключила спикер.

