В МВД Казахстана прокомментировали информацию о "приманках" на автодорогах
В Министерстве внутренних дел Казахстана 14 декабря сообщили, что в мессенджерах распространяется информация о "приманках" на автодорогах, сообщает Zakon.kz.
В МВД заявили, что эта информация является фейком.
"Распространяемая в мессенджерах информация о якобы "приманке" на дорогах в виде детских кресел с "поддельным младенцем", а также бросании яиц в ветровое стекло автомобиля для его остановки не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства.
МВД также напомнило пользователям соцсетей, что распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей влечет ответственность.
"Рекомендуем доверять только официальным источникам", – заключили в ведомстве.
12 декабря МВД Казахстана обратилось к водителям с важным заявлением.
