События

В МВД Казахстана прокомментировали информацию о "приманках" на автодорогах

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 20:00 Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана 14 декабря сообщили, что в мессенджерах распространяется информация о "приманках" на автодорогах, сообщает Zakon.kz.

В МВД заявили, что эта информация является фейком.

"Распространяемая в мессенджерах информация о якобы "приманке" на дорогах в виде детских кресел с "поддельным младенцем", а также бросании яиц в ветровое стекло автомобиля для его остановки не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства.

МВД также напомнило пользователям соцсетей, что распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей влечет ответственность.

"Рекомендуем доверять только официальным источникам", – заключили в ведомстве.

12 декабря МВД Казахстана обратилось к водителям с важным заявлением.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
"Беги или умри": в МВД впервые высказались об опасной игре подростков
14:00, 01 ноября 2023
"Беги или умри": в МВД впервые высказались об опасной игре подростков
МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией
23:34, 03 ноября 2025
МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией
Как регистрировать мопеды, рассказали в МВД
08:15, 14 февраля 2025
Как регистрировать мопеды, рассказали в МВД
