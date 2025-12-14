В МВД Казахстана прокомментировали информацию о "приманках" на автодорогах

Фото: polisia.kz

В Министерстве внутренних дел Казахстана 14 декабря сообщили, что в мессенджерах распространяется информация о "приманках" на автодорогах, сообщает Zakon.kz.

В МВД заявили, что эта информация является фейком. "Распространяемая в мессенджерах информация о якобы "приманке" на дорогах в виде детских кресел с "поддельным младенцем", а также бросании яиц в ветровое стекло автомобиля для его остановки не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства. МВД также напомнило пользователям соцсетей, что распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей влечет ответственность. "Рекомендуем доверять только официальным источникам", – заключили в ведомстве. 12 декабря МВД Казахстана обратилось к водителям с важным заявлением.



