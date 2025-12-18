Штрафы за флаг Казахстана на машинах объяснили в МВД

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал жалобы водителей, которые заявили о взыскании за размещение государственного флага Казахстана на своих машинах, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на День Независимости РК, 16 декабря. "Было несколько фактов, когда людей привлекали совсем не за флаги, а за нарушение ПДД. Что касается флагов, то это не запрещено, но только в том случае, если это не мешает обзору, не затрудняет обзор водителю и не мешает другим участникам дорожного движения", – сказал Лепеха. Представитель МВД пообещал разобраться по каждому такому факту. "Если протокол составлен необоснованно, мы его отменим", – добавил замминистра. Ранее мы писали, что МВД проверяет сообщения о незаконных остановках водителей, которые украсили свои автомобили флагом Казахстана в День Независимости.

