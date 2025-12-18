#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Общество

Штрафы за флаг Казахстана на машинах объяснили в МВД

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал жалобы водителей, которые заявили о взыскании за размещение государственного флага Казахстана на своих машинах, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на День Независимости РК, 16 декабря.

"Было несколько фактов, когда людей привлекали совсем не за флаги, а за нарушение ПДД. Что касается флагов, то это не запрещено, но только в том случае, если это не мешает обзору, не затрудняет обзор водителю и не мешает другим участникам дорожного движения", – сказал Лепеха.

Представитель МВД пообещал разобраться по каждому такому факту.

"Если протокол составлен необоснованно, мы его отменим", – добавил замминистра.

Ранее мы писали, что МВД проверяет сообщения о незаконных остановках водителей, которые украсили свои автомобили флагом Казахстана в День Независимости.

Азамат Сыздыкбаев
Замминистра МВД о введении средней скорости: Никого пока не оштрафовали
12:31, 26 декабря 2024
Замминистра МВД о введении средней скорости: Никого пока не оштрафовали
Почему не работает безвиз с Китаем, объяснили в МВД Казахстана
12:46, 05 октября 2023
Почему не работает безвиз с Китаем, объяснили в МВД Казахстана
Нападение на детей в Астане прокомментировали в МВД
18:19, 05 февраля 2024
Нападение на детей в Астане прокомментировали в МВД
