Мясо из карантинного села пытался вывезти житель Казахстана

В Северо-Казахстанской области задержан мужчина, пытавшийся незаконно реализовать крупную партию гусиного мяса из села Шаховское Кызылжарского района, где ранее зафиксировали крупную вспышку пастереллеза, сообщает Zakon.kz.

После обнаружения пастереллеза, в селе сразу ввели ограничительные меры, в том числе и вывоз птицы. Однако, один из местных жителей проигнорировал карантин и попытался тайно вывезти продукцию за пределы села, передает "Седьмой канал".

По дороге его остановили полицейские, которые и выяснили, что за груз у сельчанина в машине. Впрочем, на данный момент наличие инфекции в мясной продукции не выявлено. Окончательные выводы сделают после проведения спецэкспертизы. И в случае отрицательных результатов мясо вернут владельцу, но если гусиные тушки будут заражены, нарушителю грозит штраф.

"Остановлена автомашина "Газель", в которой перевозили 39 мешков с тушками птицы. Груз следовал из села Шаховское без соответствующих документов. Изъятая продукция направлена специалистам ветслужбы Кызылжарского района для принятия процессуального решения", – прокомментировал сотрудник пресс-службы регионального Департамента полиции Юрий Клыков.

14 декабря на птицефабрике в СКО произошел крупный пожар.