О штрафах за фейерверки высказались в МВД

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года на брифинге в Сенате ответил на вопросы касательно законности использования фейерверков на Новый год, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в КоАП есть статья 196 – незаконная торговля товарами или иными предметами. "Под эту статью подпадает как раз торговля в неустановленных местах и несоответствующими, несертифицированными фейерверками. Мы проводим профилактические мероприятия, выявили таких 89 нарушений Правил оборота пиротехнических изделий. Граждане привлечены к ответственности. По этой статье штраф составляет 20 МРП", – сказал Лепеха. Что касается использования праздничной пиротехники, здесь есть свои нюансы. "Есть вторая статья – 436 – применение пиротехнических изделий в населенных пунктах. Вот здесь их применение в не отведенных для этого местах и нарушающих покой физлиц, а также не повлекших крупного материального ущерба влечет штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий. Действия, предусмотренные частью 2 данной статьи, – совершенные несовершеннолетними до 16 лет – влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП", – добавил Лепеха. О том, какую пиротехнику использовать нельзя, читайте в этом материале.

