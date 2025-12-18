#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Общество

О штрафах за фейерверки высказались в МВД

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 16:26 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года на брифинге в Сенате ответил на вопросы касательно законности использования фейерверков на Новый год, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в КоАП есть статья 196 – незаконная торговля товарами или иными предметами.

"Под эту статью подпадает как раз торговля в неустановленных местах и несоответствующими, несертифицированными фейерверками. Мы проводим профилактические мероприятия, выявили таких 89 нарушений Правил оборота пиротехнических изделий. Граждане привлечены к ответственности. По этой статье штраф составляет 20 МРП", – сказал Лепеха.

Что касается использования праздничной пиротехники, здесь есть свои нюансы.

"Есть вторая статья – 436 – применение пиротехнических изделий в населенных пунктах. Вот здесь их применение в не отведенных для этого местах и нарушающих покой физлиц, а также не повлекших крупного материального ущерба влечет штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий. Действия, предусмотренные частью 2 данной статьи, – совершенные несовершеннолетними до 16 лет – влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП", – добавил Лепеха.

О том, какую пиротехнику использовать нельзя, читайте в этом материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Трагедия в стоматологии: родители погибшей девочки настаивают на ответственности врачей
17:09, Сегодня
Трагедия в стоматологии: родители погибшей девочки настаивают на ответственности врачей
МВД готовит новый пакет законодательных поправок касательно эксплуатации электросамокатов
15:21, Сегодня
МВД готовит новый пакет законодательных поправок касательно эксплуатации электросамокатов
Всем мешают: в МВД рассказали о штрафах для водителей и операторов электросамокатов
13:51, Сегодня
Всем мешают: в МВД рассказали о штрафах для водителей и операторов электросамокатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: