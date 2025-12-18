О штрафах за фейерверки высказались в МВД
Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года на брифинге в Сенате ответил на вопросы касательно законности использования фейерверков на Новый год, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в КоАП есть статья 196 – незаконная торговля товарами или иными предметами.
"Под эту статью подпадает как раз торговля в неустановленных местах и несоответствующими, несертифицированными фейерверками. Мы проводим профилактические мероприятия, выявили таких 89 нарушений Правил оборота пиротехнических изделий. Граждане привлечены к ответственности. По этой статье штраф составляет 20 МРП", – сказал Лепеха.
Что касается использования праздничной пиротехники, здесь есть свои нюансы.
"Есть вторая статья – 436 – применение пиротехнических изделий в населенных пунктах. Вот здесь их применение в не отведенных для этого местах и нарушающих покой физлиц, а также не повлекших крупного материального ущерба влечет штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий. Действия, предусмотренные частью 2 данной статьи, – совершенные несовершеннолетними до 16 лет – влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП", – добавил Лепеха.
