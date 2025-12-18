Закон об ответственности владельцев электросамокатов одобрил Сенат

Депутаты Сената 18 декабря 2025 года одобрили закон о профилактике правонарушений и сопутствующие документы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил сенатор Марат Кожаев, законом существенно расширены перечень и компетенция субъектов профилактики правонарушений и разработаны новые механизмы их координации и взаимодействия. Их координация будет осуществляться посредством Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, образуемой при правительстве, а также при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы и районов, городов областного значения.

"Законом впервые предусматривается формирование Национального доклада о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений) в Республике Казахстан, который будет вноситься правительством президенту страны. В целях обеспечения принципа "Закон и Порядок" пересмотрена система профилактики, которая будет состоять из общих, индивидуальных и специальных мер. Общие меры по профилактике правонарушений направлены на формирование государственной политики путем устранения социально-экономических причин и условий совершения правонарушений", – сказал депутат.

Уполномоченные лица государственных органов, а также уполномоченные лица государственных организаций наделяются правом применения мер по индивидуальной профилактике правонарушений, которые включают профилактическую беседу, официальное предостережение, запрет на приближение, административное взыскание, учет лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактический учет и контроль, защитное предписание и другие меры.

Кроме того, законом уполномоченные органы наделяются правом применения специальных мер по профилактике правонарушений, направленные на профилактику отдельных видов правонарушений, устранение причин и условий совершения этих видов правонарушений.

Вводится виктимологическая профилактика правонарушений, которая включает в себя меры, направленные на снижение у конкретного лица или группы лиц риска стать потерпевшим от правонарушения.

Важной новеллой закона является вовлечение граждан в профилактику правонарушений путем добровольного оказания содействия правоохранительным органам.

Также законом предусматриваются особенности профилактики бытового насилия, рецидивной преступности, правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, в общественных местах, экономических правонарушений, а также детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

На законодательном уровне вводится понятие и перечень общественных мест.

"Законом вносятся изменения и дополнения в 17 законодательных актов, включая Гражданский, Уголовно-исполнительный, Административный процедурно-процессуальный, Социальный кодексы, а также ряд других законов. В частности, в целях профилактики рецидивной преступности в Уголовно-исполнительном кодексе расширяются категории лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых устанавливается административный надзор, а также сроки надзора. В Административном процедурно-процессуальном кодексе уточняются предмет петиции и перечень вопросов, которые не могут выступать предметом петиции. Например, по вопросам, порочащим честь и достоинство или деловую репутацию физических и юридических лиц, любым формам распространения и популяризации наркотических средств и психотропных веществ не может подаваться петиция", – отметил Кожаев.

Также в целях усиления защиты прав детей акимы области, города республиканского значения и столицы наделяются компетенцией по созданию регионального уполномоченного органа по защите прав детей в структуре акимата.

На законодательном уровне закрепляются полномочия данного регионального органа. При этом его сотрудник наделяется особым статусом, закрепляемым на уровне Закона РК "О правах ребенка в Республике Казахстан" с правом ношения одежды установленного образца.

Для поддержания баланса между частными судебными исполнителями и обеспечения прозрачности их деятельности внесены поправки в части пересмотра механизма распределения исполнительных документов между частными судебными исполнителями.

В целях защиты участников дорожного движения от неправомерных действий водителя электросамоката вводится:

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев электрических самокатов, в качестве которых выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, сдающие в аренду электросамокаты;

обязанность вести учет с присвоением и размещением на электросамокате регистрационного номера в порядке, определяемом Министерством внутренних дел.

Ранее ситуацию с электросамокатами в стране прокомментировал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.