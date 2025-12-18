Сенат одобрил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Депутаты Cената 18 декабря 2025 года во втором чтении одобрили закон по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целями принятия закона является совершенствование законодательства в сфере архивного дела, повышения эффективности деятельности государственных архивов и защиты прав детей.

"Законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, а также в 12 законов Республики Казахстан. Законом предусматривается расширение сферы действия Закона Республики Казахстан "О Национальном архивном фонде и архивах" в области формирования, хранения и использования архивных документов, увеличения состава Национального архивного фонда с включением опытно-конструкторской, проектно-сметной и градостроительной документации, чертежей и текстовых записей к ним", – говорится в документе.

Сообщается, что вводится норма, устанавливающая ограничение доступа к документам Национального архивного фонда и другим архивным документам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне физического лица, на срок 75 лет со дня создания указанных документов.

"Законом регламентируется порядок ведения и передачи документов на хранение в цифровой архив, являющийся совокупностью электронных архивных документов и электронных копий архивных документов, организованных и хранимых в электронной форме в порядке, определенном уполномоченным органом. Для обеспечения сохранности историко-культурного наследия Казахстана закреплена норма по передаче в государственные архивы физическими и юридическими лицами обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет средств государственного бюджета, включая софинансирование, и представляющих историко-культурную и научную ценность", – сообщается в заключении.

Также отмечается, что в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Ожидаемыми результатами при принятии закона являются обеспечение сохранности Национального архивного фонда и историко-культурного наследия Казахстана, увеличение доли оцифрованных документов и защита сознания подрастающего поколения от противоправного контента", – указано в документе.

Ранее сенатор Сергей Ершов запросил оценку поправки о запрете ЛГБТ-пропаганды.

12 ноября 2025 года Мажилис принял поправки по запрету пропаганды ЛГБТ.