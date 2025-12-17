В Алматы состоялось техническое открытие объектов образования

15 декабря 2025 года в Алматы в честь Дня Независимости Республики Казахстан состоялось техническое открытие сразу двух учреждений образования в Медеуском районе.

Свою полную готовность к началу учебно-воспитательного процесса показали новый детский ясли-сад №195 и обновленная после реконструкции общеобразовательная школа №99.

Территория детского ясли-сада №195полностью благоустроена – уложен асфальт по периметру здания, высажены сосны, рябина, сирень, жимолость, лох серебристый, газонная трава, живая изгородь из кизильника. Для детей построены комфортные беседки с резиновым покрытием, игровые площадки с МАФами.

Двухэтажное здание детского сада, занимающего площадь в 1,950 тыс кв.м., рассчитано на 140 мест для дошкольного воспитания детей от 2 до 6 лет включительно, с казахским языком обучения.

На двух этажах располагаются групповые секции для детей разных возрастных групп. Возле каждой групповой – помещения раздевалки, спальни, буфетная и санитарный узел. Дополнительные занятия с детьми проводятся в музыкальном зале.

Фото: акимат города Алматы

Для детей с особыми образовательными потребностями (ООП) предусмотрены: пандусы на главной входной группе, санитарный узел, оборудованный специальными поручнями. Места пребывания детей с ООП оборудованы тактильными путями. А пути движения оснащены специальными средствами.

В детском саду имеются кабинет психолога, логопеда методический кабинет. Отдельный вход есть у кухонного блока с загрузочной и кухонным подъемником, также как у медицинского блока, состоящего из тамбура, приемной, кабинета врача, процедурной, физиотерапевтического кабинета и санузла.

В этот же день состоялось техническое открытие обновленной школы №99, которая была возведена в 1963 году, а капитальный ремонт проводился 20 лет назад. В прошлом году было принято решение о масштабной реконструкции и возведении 3-этажной пристройки для учащихся начальной школы, рассчитанной на 250 детей.

В настоящее время территория школы полностью благоустроена, высажены саженцы деревьев туи, березы. Для учащихся построен спортивный стадион.

Здание школы рассчитано на 520 мест. Дополнительные занятия с учащимися проводятся в музыкальном кабинете, который обеспечен музыкальными инструментами, такими как домбыра, дауылпаз, асатаяқ, тұяқтас, шаңқобыз, пианино, баян, кастаньеты, ксилафон, маракасы.

В школе имеются: кабинет химии, физики, биологии, спортзал, кабинет художественного труда (для мальчиков и девочек) и актовый зал на 100 мест.

Фото: акимат города Алматы

В приоритете и безопасность детей: внедрена система пожаробезопасности, есть специальные датчики оповещения. Также проведено сейсмоусиление здания. В подвальной части размещены водомерный и тепловой узлы, вентиляционная камера и электрощитовая.