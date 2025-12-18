#Казахстан в сравнении
Общество

Новый инструмент мошенников: что о нем известно и нужно знать казахстанцам

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 13:29 Фото: freepik
Казахстанцам важно распознавать признаки дипфейков и проверять информацию перед переводом денег. С таким важным заявлением выступила 18 декабря 2025 года пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что для мошенников дипфейк является одним из инструментов для совершения кибератак и краж конфиденциальных данных.

Дипфейк – это фото, видео или аудиозапись, обработанная с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

В пояснении отмечается, что данная технология позволяет создать лица людей, подделать любой голос, мимику или добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил. Некоторые сервисы могут создать дипфейк-видео или аудио с помощью одного лишь изображения или голосовой записи длиной в несколько секунд.

С помощью дипфейков злоумышленники могут:

  • подделать чужую личность, чтобы получить доступ к банковскому счету;
  • обналичить деньги и оформить подставные кредиты;
  • выкрасть данные умершего человека, "оживить" его для получения доступа к банковским онлайн-сервисам и др.

Как отличить дипфейк и не попасться на обман

Прежде всего, стоит обратить внимание на следующие признаки: странное моргание человека, его пропажу из видео, слова невпопад, легкое заикание или роботизированный тон. Если звонит близкий или знакомый и просит срочно перевести деньги, завершите разговор и перезвоните ему сами. Уточните, действительно ли звонил вам он, а не мошенники.

Дополнительно рекомендуется проверять фото- и видеоматериалы с помощью специализированных онлайн-сервисов.

Помните: гарантированный доход обещают только мошенники.

"Злоумышленники активно предлагают заработать на различных инвестиционных онлайн-платформах, для участия в которых нужно оставить свои данные на фейковых сайтах и перечислить организаторам небольшие суммы. Подобным "рекламам", где используются изображения известных и уважаемых людей, не нужно доверять".Пресс-служба АРРФР РК

Немного ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) уточнили, что мошенники традиционно активизируются в преддверии праздничных дней. В ведомстве в очередной раз призвали граждан быть бдительными и напомнили о распространенных схемах обмана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
