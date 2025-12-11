#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
События

В Алматы очередная незаконная постройка попала под снос

Снос здания, снос зданий, снос постройки, снос построек, незаконное строительство, незаконная постройка, незаконно построенные дома, незаконно построенные сооружения, здания под снос, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 11:12 Фото: freepik
Двухэтажное здание без документов в Алматы (ул. Байдибек би, 59) сносят по решению суда. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата.

Известно, что Управление градостроительного контроля провело проверку в отношении "ИП Он жеті" и применило административные меры. Позже дело было передано в суд.

Уже 23 июня 2025 года суд удовлетворил иск о демонтаже объекта. Постановлением городского суда от 20 октября 2023 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Снос объекта начат сегодня, 11 декабря 2025 года, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

26 ноября в Алматы по решению суда стартовал снос двухэтажного здания, расположенного в мкр. Таугуль-3 по ул. Бекет Ата, 46.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Двухэтажный таунхаус попал под снос в Алматы
15:39, 08 апреля 2025
Двухэтажный таунхаус попал под снос в Алматы
Очередной незаконный летник сносят в Алматы
12:47, 07 апреля 2023
Очередной незаконный летник сносят в Алматы
Двухэтажное здание сносят в Алматы
16:57, 14 марта 2024
Двухэтажное здание сносят в Алматы
