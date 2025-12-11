В Алматы очередная незаконная постройка попала под снос

Двухэтажное здание без документов в Алматы (ул. Байдибек би, 59) сносят по решению суда. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата.

Известно, что Управление градостроительного контроля провело проверку в отношении "ИП Он жеті" и применило административные меры. Позже дело было передано в суд.

Уже 23 июня 2025 года суд удовлетворил иск о демонтаже объекта. Постановлением городского суда от 20 октября 2023 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Снос объекта начат сегодня, 11 декабря 2025 года, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

26 ноября в Алматы по решению суда стартовал снос двухэтажного здания, расположенного в мкр. Таугуль-3 по ул. Бекет Ата, 46.