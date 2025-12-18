Всем мешают: в МВД рассказали о штрафах для водителей и операторов электросамокатов

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года в Сенате рассказал, что за нарушения правил использования электросамокатов в Казахстане уже привлечены к ответственности около 29 тысяч человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что проблема использования электросамокатов по-прежнему остается крайне актуальной. Он отметил, что несмотря на то, что первые законодательные поправки уже приняты и показывают свою эффективность, только с начала года зарегистрировано 372 дорожно-транспортных происшествия с участием самокатов, в которых погибли три человека, еще 385 получили ранения.

"Вопрос очень важный, он постоянно поднимается в обществе и вызывает обеспокоенность граждан. На сегодняшний день у нас за нарушение правил использования самокатов привлечено порядка 29 тысяч граждан. При этом ответственности самих шеринговых компаний абсолютно нет. Очень много жалоб, допустим, поступает в первую очередь о том, что бросают самокаты где попало. Они мешают парковаться, мешают ходить по тротуарам. Мы вынуждены вместо коммунальных служб все это лето собирать эти самокаты, отвозить на штрафстоянку, потому что другой меры нет", – продолжил Игорь Лепеха.

Он считает, что все еще нет никакой ответственности у людей.

"То есть в любом начинании наравне с правами должны быть предусмотрены какие-то обязанности. На сегодняшний день мы пытаемся эту деятельность узаконить, чтобы не только права были у шеринговых компаний, но и какие-то обязанности. В частности, мы говорили – страхование и все остальное. То, что касается выезда и прочего, во-первых, 6 месяцев дается на вступление в силу закона в этой части. Буквально вчера мы с шеринговыми компаниями встречались, обсудили эти вопросы. У них есть возможность усовершенствовать свое оборудование. В развитых странах это работает и очень успешно. Они могут ограничивать. На сегодняшний день у нас тоже есть возможность замедлять скорость, ограничивать доступ в какие-то места общего пользования. То есть, если здесь поработать, все достигается нормально", – дополнил он.

Игорь Лепеха отметил, что норма сформулирована таким образом, что оператор должен обладать технической возможностью осуществлять контроль.

"Если технической возможности он не имел из-за отсутствия сигнала или каких-то вопросов, то, соответственно, не будет возникать и административной ответственности. Вчера этот вопрос мы компаниям объяснили. Наряду с их требованием у нас появляется поправка по статье 615 – это нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения. К иным участникам дорожного движения добавлена категория водители самокатов. Это будет давать нам возможность привлекать их к ответственности за нарушения, о которых мы говорим, – езда по дорогам без прав, лишенных и все остальное", – заявил вице-министр внутренних дел.

При этом, уточнил он, по первой части предусмотрен штраф в размере 2 МРП, по второй – 10 МРП, а меры воздействия будут применяться не только к компаниям-операторам, но и к самим водителям самокатов.

"Но все-таки, согласно закону, контроль за местоположением электросамокатов возлагается на шеринговые компании. Я не хочу уходить в технологии, но, в принципе, это все решается вполне, есть детализированная карта, на нее накладываются определенные участки. Сейчас мы в рабочем порядке в течение полугода протестируем, поработаем, посмотрим, могут они, не могут, как это будет делаться. Если будет необходимость, на уровне наших нормативных документов эти вопросы отрегулируем. Я думаю, за полгода они в состоянии привести всю эту систему к должным кондициям", – сказал Игорь Лепеха.

26 ноября 2025 года в МВД прокомментировали введение новых ужесточений для самокатчиков.