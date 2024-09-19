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Почему закон об электросамокатах не работает в полную силу, рассказали в МВД

Парковки для самокатов, электрические самокаты, правила для самокатчиков, самокатчики , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 12:39 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха на пленарном заседании Сената 19 сентября 2024 года рассказал, почему закон об электросамокатах не работает в полную силу, сообщает Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Серик Утешов. Он отметил, что согласно нормам закона предусматривается наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов. При этом, в соответствии с пунктом 5 статьи 57 закона "О дорожном движении" водители электрических самокатов двигаются по тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более 6 км в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

"Вы знаете, что по техническому регламенту максимальная скорость, которую может развить самокат, составляет 30-40 км в час. Вопрос: существует ли на сегодня механизм определения скорости передвижения самокатов, движущихся по тротуару и как осуществляется их контроль? Возлагается ли ответственность на водителей самокатов за превышение скорости по тротуару более 6 км в час?" – поинтересовался депутат.

В ответ замминистра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что по самокатам, когда эти поправки были рассмотрены, владельцы шеринговых компаний брали обязательства, что они сами будут регламентировать скорость на тротуарах.

"На сегодняшний день мы ставим перед разработчиками автоматизированных систем фиксации такую задачу, чтобы фиксировали скорость движения на тротуарах. Пока, скажу честно, у нас таких средств фиксации нет. Поэтому это полностью ответственность шеринговых компаний. В то же время за другие нарушения, и в том числе и за это, предусмотрена ответственность по статьям 615, 620 – это иные правонарушения и правонарушения прочими участниками дорожного движения, где предусмотрена ответственность 2 и 3 МРП", – отметил вице-министр.

Он напомнил, что закон, регулирующий использование электросамокатов в Казахстане, действует с 30 августа.

"Это только первый шаг, по нашему мнению, чтобы упорядочить эту проблему. Какие-то определенные подвижки уже есть. Я хочу сказать, что за это время, с 1 января, мы привлекли к ответственности 30 тысяч пользователей электросамокатов, в том числе, девять – за управление в состоянии опьянения, и за выезд на проезжую часть несовершеннолетних младше 16 лет – 122. Но я думаю, с учетом практики применения, в любом случае встанет вопрос о том, что необходимо эту работу продолжать. Во всем мире сейчас идет тенденция по ужесточению контроля. И второе, все-таки я на сегодня особо не вижу, как проявляют свою ответственность владельцы этих компаний. Мы видим, что сейчас не упорядочены абсолютно места парковки этих транспортных средств. По-прежнему нет ограничений на движение в особых зонах. Поэтому эту работу мы будем продолжать и в том числе в плане законодательном", – резюмировал Игорь Лепеха. .

Однако спикер палаты Маулен Ашимбаев указал на необходимость реализации норм закона. 

"Если анализировать в контексте закона по самокатам, который мы обсуждали достаточно бурно, в принципе же и люди сейчас поднимают вопрос о том, что этот закон пока полностью не работает. Ссылаться на то, что шеринговые компании не выполняют свою часть обязательство, наверное этого не достаточно. Нужно с ними работать, у вас же есть полномочия. И с акиматами вопрос нужно поднимать, приглашать их. Нужно обеспечивать реализацию закона. Зачем мы законы принимаем, если они дальше не реализуются? Я думаю, что у вас и у других госорганов есть все полномочия обеспечить реализацию принятых законов", – отметил он.

19 сентября 2024 года депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов и водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

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