МВД готовит новый пакет законодательных поправок касательно эксплуатации электросамокатов

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал принятую сегодня норму об ответственности владельцев электросамокатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Отдельно он высказался о возможности строительства отдельных дорожек для электросамокатов. "Это нужно делать, но это очень дорогостоящее удовольствие. Второе – многие города так построены, что между домами узкое пространство. Не везде можно даже дополнительную полосу поставить. Но при строительстве и проектировании каких-то новых улиц это обязательно должно учитываться", – сказал Лепеха. При этом он отметил, что данный пакет поправок не является последним. "Это не последний пакет поправок. Сейчас в Мажилисе мы уже работаем над третьим пакетом поправок. Посмотрим, как это все будет работать. Вчера встречались с представителями шеринговых компаний, у них есть понимание, что так не может дальше продолжаться", – добавил замминистра. Ранее Сенат одобрил норму об ответственности владельцев электросамокатов.

