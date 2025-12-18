МВД готовит новый пакет законодательных поправок касательно эксплуатации электросамокатов
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал принятую сегодня норму об ответственности владельцев электросамокатов, передает корреспондент Zakon.kz.
Отдельно он высказался о возможности строительства отдельных дорожек для электросамокатов.
"Это нужно делать, но это очень дорогостоящее удовольствие. Второе – многие города так построены, что между домами узкое пространство. Не везде можно даже дополнительную полосу поставить. Но при строительстве и проектировании каких-то новых улиц это обязательно должно учитываться", – сказал Лепеха.
При этом он отметил, что данный пакет поправок не является последним.
"Это не последний пакет поправок. Сейчас в Мажилисе мы уже работаем над третьим пакетом поправок. Посмотрим, как это все будет работать. Вчера встречались с представителями шеринговых компаний, у них есть понимание, что так не может дальше продолжаться", – добавил замминистра.
Ранее Сенат одобрил норму об ответственности владельцев электросамокатов.
