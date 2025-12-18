#Казахстан в сравнении
Общество

МВД готовит новый пакет законодательных поправок касательно эксплуатации электросамокатов

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 15:21 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал принятую сегодня норму об ответственности владельцев электросамокатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Отдельно он высказался о возможности строительства отдельных дорожек для электросамокатов.

"Это нужно делать, но это очень дорогостоящее удовольствие. Второе – многие города так построены, что между домами узкое пространство. Не везде можно даже дополнительную полосу поставить. Но при строительстве и проектировании каких-то новых улиц это обязательно должно учитываться", – сказал Лепеха.

При этом он отметил, что данный пакет поправок не является последним.

"Это не последний пакет поправок. Сейчас в Мажилисе мы уже работаем над третьим пакетом поправок. Посмотрим, как это все будет работать. Вчера встречались с представителями шеринговых компаний, у них есть понимание, что так не может дальше продолжаться", – добавил замминистра.

Ранее Сенат одобрил норму об ответственности владельцев электросамокатов.

Азамат Сыздыкбаев
