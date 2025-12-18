Когда в Алматы прекратится снег

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 19, 20 и 21 декабря 2025 года по Астане, Алматы и Шымкенту. Из него следует, что в южной столице погода без осадков ожидается в предстоящую субботу, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 19 декабря: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок, днем снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С.

переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок, днем снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С. 20 декабря: облачно, снег, метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -6-8°С.

облачно, снег, метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -6-8°С. 21 декабря: переменная облачность, ночью снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -18-20°С. Прогноз погоды по Алматы 19 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег. Временами гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С.

переменная облачность, ночью и утром снег. Временами гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С. 20 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С.

переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С. 21 декабря: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С. Прогноз погоды по Шымкенту 19 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -5-7°С, днем -1+1°С.

переменная облачность, ночью снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -5-7°С, днем -1+1°С. 20 декабря: переменная облачность, днем временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

переменная облачность, днем временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С. 21 декабря: облачно, временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С. Материал по теме НМУ: синоптики обратились с предупреждением к жителям и гостям Атырау Ранее синоптики рассказали, как изменится погода по Казахстану с 18 по 20 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: