Общество

Когда в Алматы прекратится снег

Дворец Республики, площадь Абая, площадь имени Абая, Абай Кунанбаев, памятник Абаю Кунанбаеву, памятник Абая Кунанбаева, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 14:53 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 19, 20 и 21 декабря 2025 года по Астане, Алматы и Шымкенту. Из него следует, что в южной столице погода без осадков ожидается в предстоящую субботу, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 19 декабря: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок, днем снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С.
  • 20 декабря: облачно, снег, метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -6-8°С.
  • 21 декабря: переменная облачность, ночью снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -18-20°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 19 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег. Временами гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С.
  • 20 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С.
  • 21 декабря: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 19 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -5-7°С, днем -1+1°С.
  • 20 декабря: переменная облачность, днем временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.
  • 21 декабря: облачно, временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 14:53
НМУ: синоптики обратились с предупреждением к жителям и гостям Атырау

Ранее синоптики рассказали, как изменится погода по Казахстану с 18 по 20 декабря 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
