От -28°С до +3°С: как изменится погода по Казахстану с 18 декабря
Так, известно, что обширный циклон продолжит оказывать влияние на большую часть территории Казахстана.
"В связи с этим сохраняются снег и метель, на юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, в горных районах − метель. 18 декабря прогнозируются сильные осадки".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, по республике сохранится порывистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду (м/с), местами с усилением до 23-28 м/с.
В южных и юго-восточных регионах в ночные и утренние часы ожидаются туманы.
Температурный фон претерпит изменения.
В западных регионах страны ночью ожидается повышение температуры от -3-18°С до -5°С, днем − от -5°С до +3°С.
На северо-западе Казахстана ночью температура повысится от -7-23°С до -15°С, днем будет колебаться в пределах -3-15°С до -5°С.
В северных и центральных регионах ночью ожидается повышение температуры от -15-23°С до -5-15°С, днем − от -10-18°С до -3-8°С.
В восточных регионах ночью температура повысится от -12-28°С до -7-20°С, днем составит -7-18°С до -5-15°С.
На юге страны ночью ожидается повышение температуры от -3-20°С до -3-12°С, днем основной фон составит -8 градусов.
На юго-востоке страны ночью и днем температура будет в пределах -5°С, в горных районах − -8-13°С.
На 17 декабря 2025 года в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех 17 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.