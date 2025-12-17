#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

От -28°С до +3°С: как изменится погода по Казахстану с 18 декабря

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:49 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили казахстанцев к предстоящей погоде на 18, 19 и 20 декабря 2025 года. Согласно подробному прогнозу, жителей страны ждет сильный ветер, туманы и повышение температурных показателей, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что обширный циклон продолжит оказывать влияние на большую часть территории Казахстана.

"В связи с этим сохраняются снег и метель, на юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, в горных районах − метель. 18 декабря прогнозируются сильные осадки".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике сохранится порывистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду (м/с), местами с усилением до 23-28 м/с.

В южных и юго-восточных регионах в ночные и утренние часы ожидаются туманы.

Температурный фон претерпит изменения.

В западных регионах страны ночью ожидается повышение температуры от -3-18°С до -5°С, днем − от -5°С до +3°С.

На северо-западе Казахстана ночью температура повысится от -7-23°С до -15°С, днем будет колебаться в пределах -3-15°С до -5°С.

В северных и центральных регионах ночью ожидается повышение температуры от -15-23°С до -5-15°С, днем − от -10-18°С до -3-8°С.

В восточных регионах ночью температура повысится от -12-28°С до -7-20°С, днем составит -7-18°С до -5-15°С.

На юге страны ночью ожидается повышение температуры от -3-20°С до -3-12°С, днем основной фон составит -8 градусов.

На юго-востоке страны ночью и днем температура будет в пределах -5°С, в горных районах − -8-13°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:49
Непогода обрушится на Астану, Алматы и Шымкент: прогноз погоды на три дня

На 17 декабря 2025 года в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех 17 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Чего ждать казахстанцам от погоды 18-20 февраля
12:19, 17 февраля 2025
Чего ждать казахстанцам от погоды 18-20 февраля
Дожди, снег и заморозки до -3°С: Казахстан ждет непростая погода на выходных
11:52, 19 сентября 2025
Дожди, снег и заморозки до -3°С: Казахстан ждет непростая погода на выходных
Снег, метель и гололед: кому не повезет с погодой 10 декабря в Казахстане
16:54, 09 декабря 2025
Снег, метель и гололед: кому не повезет с погодой 10 декабря в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: