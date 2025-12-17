От -28°С до +3°С: как изменится погода по Казахстану с 18 декабря

Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили казахстанцев к предстоящей погоде на 18, 19 и 20 декабря 2025 года. Согласно подробному прогнозу, жителей страны ждет сильный ветер, туманы и повышение температурных показателей, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что обширный циклон продолжит оказывать влияние на большую часть территории Казахстана.

"В связи с этим сохраняются снег и метель, на юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, в горных районах − метель. 18 декабря прогнозируются сильные осадки". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике сохранится порывистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду (м/с), местами с усилением до 23-28 м/с.

В южных и юго-восточных регионах в ночные и утренние часы ожидаются туманы.

Температурный фон претерпит изменения.

В западных регионах страны ночью ожидается повышение температуры от -3-18°С до -5°С, днем − от -5°С до +3°С.

На северо-западе Казахстана ночью температура повысится от -7-23°С до -15°С, днем будет колебаться в пределах -3-15°С до -5°С.

В северных и центральных регионах ночью ожидается повышение температуры от -15-23°С до -5-15°С, днем − от -10-18°С до -3-8°С.

В восточных регионах ночью температура повысится от -12-28°С до -7-20°С, днем составит -7-18°С до -5-15°С.

На юге страны ночью ожидается повышение температуры от -3-20°С до -3-12°С, днем основной фон составит -8 градусов.

На юго-востоке страны ночью и днем температура будет в пределах -5°С, в горных районах − -8-13°С.

На 17 декабря 2025 года в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех 17 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.