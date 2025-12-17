#Казахстан в сравнении
События

НМУ: синоптики обратились с предупреждением к жителям и гостям Атырау

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 19:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в Атырау в четверг, 18 декабря, сообщает Zakon.kz.

18 декабря 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Атырау, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Согласно штормовому предупреждению "Казгидромета", 18 декабря на юге, востоке Атырауской области и Атырау ожидаются туман, гололед.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
