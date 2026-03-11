Когда в Алматы прекратится снег и потеплеет до +5°С

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 12-14 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в южной столице, на которую вечером 10 марта обрушились снегопады и морозы, в ближайшие три дня ожидается прекращение осадков и потепление до +5°С.

Прогноз погоды по Алматы

12 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.

Согласно прогнозу, в столице ожидаются снег, дожди и ночные морозы до -15°С, а в Шымкенте – погода без осадков и потепление до +9°С.

Прогноз погоды по Астане

12 марта: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

12 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 6- 11 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем +2+4°С.

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан возвращается весна. Подробнее о погоде на 12-14 марта 2026 года можете прочитать здесь.