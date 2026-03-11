#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

Когда в Алматы прекратится снег и потеплеет до +5°С

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 14:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 12-14 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в южной столице, на которую вечером 10 марта обрушились снегопады и морозы, в ближайшие три дня ожидается прекращение осадков и потепление до +5°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +1+3°С.
  • 14 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 14:56
+18°C в понедельник, -10°C в среду: алматинцы обсуждают биполярную погоду в соцсетях

Согласно прогнозу, в столице ожидаются снег, дожди и ночные морозы до -15°С, а в Шымкенте – погода без осадков и потепление до +9°С.

Прогноз погоды по Астане

  • 12 марта: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.
  • 13 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем -1+1°С.
  • 14 марта: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок, гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 6- 11 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем +2+4°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +5+7°С.
  • 14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +7+9°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 14:56
Снегопад в Алматы бьет рекорды – выпало 27 сантиметров

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан возвращается весна. Подробнее о погоде на 12-14 марта 2026 года можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстан в снежном плену: метель и штормовой ветер ударят 12 марта
17:33, 11 марта 2026
Казахстан в снежном плену: метель и штормовой ветер ударят 12 марта
Когда в Алматы прекратится снег
14:53, 18 декабря 2025
Когда в Алматы прекратится снег
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 3 по 5 августа
17:39, 02 августа 2025
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 3 по 5 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: