Изнасилование и убийство 16-летней девушки в Астане – полиция задержала подозреваемых

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал информацию об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла в ноябре этого года. "Два человека задержаны. Больше добавить ничего не могу", – сказал Лепеха. 9 декабря 2025 года замминистра внутренних дел Санжар Адилов рассказал о преступлении, совершенном против несовершеннолетней в Астане. По его словам, 18 ноября компания молодежи сняла квартиру, распивала спиртные напитки и после этого совершила жестокое изнасилование и убийство 16-летней девушки.

