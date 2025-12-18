#Казахстан в сравнении
Происшествия

Изнасилование и убийство 16-летней девушки в Астане – полиция задержала подозреваемых

Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 18 декабря 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал информацию об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла в ноябре этого года.

"Два человека задержаны. Больше добавить ничего не могу", – сказал Лепеха.

9 декабря 2025 года замминистра внутренних дел Санжар Адилов рассказал о преступлении, совершенном против несовершеннолетней в Астане. По его словам, 18 ноября компания молодежи сняла квартиру, распивала спиртные напитки и после этого совершила жестокое изнасилование и убийство 16-летней девушки.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Побег обвиняемого в изнасиловании: возбуждено дело о халатности в отношении полицейских
10:21, 02 апреля 2025
Побег обвиняемого в изнасиловании: возбуждено дело о халатности в отношении полицейских
Обрушение фасада в Астане: в чем могут обвинить подозреваемых
13:57, 03 декабря 2025
Обрушение фасада в Астане: в чем могут обвинить подозреваемых
Изнасилование девушки полицейским в Талдыкоргане: что изменится в органах после этого факта
12:41, 08 февраля 2024
Изнасилование девушки полицейским в Талдыкоргане: что изменится в органах после этого факта
