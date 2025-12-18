#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Общество

Госфлаги на авто: сколько наказали водителей и полицейских

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 16:13 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) 18 декабря 2025 года раскрыли, в чем именно заключались нарушения автовладельцев, связанные с государственным флагом, а также кого и как наказали после 16 декабря, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в целом по стране сотрудники полиции выявили и пресекли 82 факта грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД).

"Указанные лица, используя государственный флаг, намеренно нарушали ПДД, препятствовали движению автотранспорта и создавали угрозу безопасности для себя и других участников дорожного движения. В таких случаях полиция не может бездействовать и обязана принимать соответствующие меры. При этом отдельные граждане, нарушившие ПДД, заявляют о якобы привлечении к ответственности за использование государственного флага. Это не соответствует действительности: указанные лица были привлечены к ответственности исключительно за факты нарушения правил дорожного движения. В этой связи напоминаем об ответственности за распространение ложной информации", – заявили в МВД.

Кроме того, там сообщили, что по итогам проверок установлено, что в ряде случаев в городах Алматы и Шымкенте были допущены незаконные, противоправные действия со стороны сотрудников полиции.

"Подобные действия являются недопустимыми. По данным фактам приняты принципиальные меры реагирования: к ответственности привлечены восемь сотрудников полиции (выговор, строгий выговор), в том числе представители руководящего состава. Еще четверо освобождены от занимаемых должностей. Министерство внутренних дел последовательно придерживается принципов законности и равенства всех перед законом. Любые нарушения – как со стороны граждан, так и со стороны сотрудников – получают надлежащую правовую оценку. Государственный флаг Республики Казахстан имеет особое, сакральное значение как символ Независимости и суверенитета страны", – добавили в МВД.

Там призвали граждан проявлять уважение к государственным символам и строго соблюдать правила дорожного движения.

17 декабря 2025 года стало известно, что МВД проверяет сообщения о незаконных остановках водителей, которые украсили свои автомобили флагом Казахстана в День Независимости. 18 декабря Министерство культуры и информации распространило разъяснение по вопросу использования государственного флага на автомобилях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
О штрафах за фейерверки высказались в МВД
16:26, Сегодня
О штрафах за фейерверки высказались в МВД
Минкультуры сделало заявление по вопросу использования госфлага на автомобилях
13:16, Сегодня
Минкультуры сделало заявление по вопросу использования госфлага на автомобилях
Водителей Казахстана предупредили об опасности на дорогах
12:39, 21 октября 2025
Водителей Казахстана предупредили об опасности на дорогах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: