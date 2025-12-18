Госфлаги на авто: сколько наказали водителей и полицейских

В Министерстве внутренних дел (МВД) 18 декабря 2025 года раскрыли, в чем именно заключались нарушения автовладельцев, связанные с государственным флагом, а также кого и как наказали после 16 декабря, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в целом по стране сотрудники полиции выявили и пресекли 82 факта грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД).



"Указанные лица, используя государственный флаг, намеренно нарушали ПДД, препятствовали движению автотранспорта и создавали угрозу безопасности для себя и других участников дорожного движения. В таких случаях полиция не может бездействовать и обязана принимать соответствующие меры. При этом отдельные граждане, нарушившие ПДД, заявляют о якобы привлечении к ответственности за использование государственного флага. Это не соответствует действительности: указанные лица были привлечены к ответственности исключительно за факты нарушения правил дорожного движения. В этой связи напоминаем об ответственности за распространение ложной информации", – заявили в МВД.

Кроме того, там сообщили, что по итогам проверок установлено, что в ряде случаев в городах Алматы и Шымкенте были допущены незаконные, противоправные действия со стороны сотрудников полиции.

"Подобные действия являются недопустимыми. По данным фактам приняты принципиальные меры реагирования: к ответственности привлечены восемь сотрудников полиции (выговор, строгий выговор), в том числе представители руководящего состава. Еще четверо освобождены от занимаемых должностей. Министерство внутренних дел последовательно придерживается принципов законности и равенства всех перед законом. Любые нарушения – как со стороны граждан, так и со стороны сотрудников – получают надлежащую правовую оценку. Государственный флаг Республики Казахстан имеет особое, сакральное значение как символ Независимости и суверенитета страны", – добавили в МВД.

Там призвали граждан проявлять уважение к государственным символам и строго соблюдать правила дорожного движения.

17 декабря 2025 года стало известно, что МВД проверяет сообщения о незаконных остановках водителей, которые украсили свои автомобили флагом Казахстана в День Независимости. 18 декабря Министерство культуры и информации распространило разъяснение по вопросу использования государственного флага на автомобилях.

