Водителей Казахстана предупредили об опасности на дорогах
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 21 октября 2025 года, обратилось к водителям с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что осенний туман – это испытание для водителей.
"В полиции напоминают о безопасности: туман – это не просто погодное явление, а серьезная угроза на дороге. Снижение видимости всего на несколько метров может стать причиной ДТП".Пресс-служба МВД РК
Чтобы избежать опасности, полицейские советуют:
- снизить скорость,
- соблюдать дистанцию,
- использовать ближний свет фар.
