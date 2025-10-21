#АЭС в Казахстане
Общество

Водителей Казахстана предупредили об опасности на дорогах

дорога, фонари, машина, туман, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 12:39 Фото: unsplash
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 21 октября 2025 года, обратилось к водителям с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что осенний туман – это испытание для водителей.

"В полиции напоминают о безопасности: туман – это не просто погодное явление, а серьезная угроза на дороге. Снижение видимости всего на несколько метров может стать причиной ДТП".Пресс-служба МВД РК

Чтобы избежать опасности, полицейские советуют:

  • снизить скорость,
  • соблюдать дистанцию,
  • использовать ближний свет фар.

О том, какая погода ожидается в Казахстане 21 октября 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
