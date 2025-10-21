Водителей Казахстана предупредили об опасности на дорогах

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 21 октября 2025 года, обратилось к водителям с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что осенний туман – это испытание для водителей. "В полиции напоминают о безопасности: туман – это не просто погодное явление, а серьезная угроза на дороге. Снижение видимости всего на несколько метров может стать причиной ДТП". Пресс-служба МВД РК Чтобы избежать опасности, полицейские советуют: снизить скорость,

соблюдать дистанцию,

использовать ближний свет фар. О том, какая погода ожидается в Казахстане 21 октября 2025 года, можете узнать здесь.

