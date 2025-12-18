#Казахстан в сравнении
Общество

Минкультуры сделало заявление по вопросу использования госфлага на автомобилях

Фото: Zakon.kz
Сегодня, 18 декабря 2025 года, пресс-служба Министерства культуры и информации (МКИ) Казахстана распространила разъяснение по вопросу использования государственного флага на автомобилях, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в период празднования Дня Независимости РК в социальных сетях активно обсуждался вопрос использования госфлага на автотранспортных средствах.

"В ряде публикаций указывалось, что граждан, разместивших государственный флаг на автомобилях, сотрудники дорожной полиции останавливали по различным причинам. Отметим, что размещение государственного флага на автомобиле не влечет административной ответственности".Пресс-служба МКИ РК

Согласно разъяснениям Министерства внутренних дел РК и территориальных департаментов полиции, остановка транспортных средств 16 декабря осуществлялась исключительно в случаях нарушения правил дорожного движения.

"Существуют установленные законодательством правила использования государственных символов, и Министерство культуры и информации РК осуществляет контроль над их применением. Мы всячески поощряем использование госсимволов в целях выражения патриотических чувств граждан, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны и ее граждан в рамках действующего законодательства".Пресс-служба МКИ РК

В ведомстве также заявили, что "в Казахстане принцип "Закон и порядок" является единым и обязательным для всех без исключения, независимо от обстоятельств и форм проявления гражданской активности".

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 13:16
Штрафы за флаг Казахстана на машинах объяснили в МВД

17 декабря 2025 года стало известно, что МВД проверяет сообщения о незаконных остановках водителей, которые украсили свои автомобили флагом Казахстана в День Независимости.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
