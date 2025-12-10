Алматы погрузился в 10-балльные пробки

Алматы вечером 10 декабря оказался в зоне максимальных заторов: сервисы мониторинга транспорта зафиксировали 10-балльные пробки, сообщает Zakon.kz.

Причиной стали резкое ухудшение погоды и гололедица.

Согласно информации из приложения "2ГИС", заторы образовались практически по всему городу.

Фото: Zakon.kz

Ранее о непогоде предупредили в ДЧС Алматы. Согласно штормовому предупреждению, 11 декабря на дорогах Алматы ожидается гололедица, а в горных районах – особенно сложные условия. Порывы ветра в предгорьях могут достигать 15-20, местами 24-29 м/с. Ночью на севере и в горных районах Алматинской области прогнозируется сильный мороз до -25°С.