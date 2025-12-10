#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
518.39
603.09
6.68
События

Алматы погрузился в 10-балльные пробки

Выхлоп, выхлопная труба, выхлопные трубы, выхлопные газы, выхлопной газ, выхлопные газы машин, выхлопные газы автомобилей, выхлопы, контроль загрязнения, мониторинг воздуха, экопост, экопосты, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 18:38 Фото: pexels
Алматы вечером 10 декабря оказался в зоне максимальных заторов: сервисы мониторинга транспорта зафиксировали 10-балльные пробки, сообщает Zakon.kz.

Причиной стали резкое ухудшение погоды и гололедица.

Согласно информации из приложения "2ГИС", заторы образовались практически по всему городу.

Фото: Zakon.kz

Ранее о непогоде предупредили в ДЧС Алматы. Согласно штормовому предупреждению, 11 декабря на дорогах Алматы ожидается гололедица, а в горных районах – особенно сложные условия. Порывы ветра в предгорьях могут достигать 15-20, местами 24-29 м/с. Ночью на севере и в горных районах Алматинской области прогнозируется сильный мороз до -25°С.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Из-за непогоды около 450 большегрузов застряли на автодорогах Жамбылской области
18:43, Сегодня
Из-за непогоды около 450 большегрузов застряли на автодорогах Жамбылской области
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
19:05, 16 сентября 2025
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
11-балльные пробки образовались на дорогах Алматы
18:01, 14 марта 2024
11-балльные пробки образовались на дорогах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: