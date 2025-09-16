Алматы погрузился в 10-балльные пробки
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы сегодня, 16 сентября 2025 года, после 18:00 зафиксированы пробки, которые оцениваются в 10 баллов, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации из приложения "2ГИС", заторы образовались практически по всему городу.
Фото: Zakon.kz
Возможные причины 10-балльных пробок:
- ухудшение погодных условий;
- ремонтные работы на дорогах.
Отметим, что в Алматы во вторник ближе к 17:00 пошел слабый дождик. Позднее осадки в некоторых частях города усилились.
Также в южной столице во второй половине дня появилась задымленность. В связи с этим в ДЧС Алматы жителей и гостей мегаполиса попросили сохранять спокойствие. В ведомстве пояснили, что причина небольшой задымленности – возгорание на полигоне бытовых отходов в Алматинской области.
О том, какой будет погода в Алматы с 17 по 19 сентября 2025 года, можете узнать по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript