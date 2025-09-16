Алматы погрузился в 10-балльные пробки

В Алматы сегодня, 16 сентября 2025 года, после 18:00 зафиксированы пробки, которые оцениваются в 10 баллов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации из приложения "2ГИС", заторы образовались практически по всему городу.

Возможные причины 10-балльных пробок:

ухудшение погодных условий;

ремонтные работы на дорогах.

Отметим, что в Алматы во вторник ближе к 17:00 пошел слабый дождик. Позднее осадки в некоторых частях города усилились.

Также в южной столице во второй половине дня появилась задымленность. В связи с этим в ДЧС Алматы жителей и гостей мегаполиса попросили сохранять спокойствие. В ведомстве пояснили, что причина небольшой задымленности – возгорание на полигоне бытовых отходов в Алматинской области.

