#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Общество

Алматы погрузился в 10-балльные пробки

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 19:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы сегодня, 16 сентября 2025 года, после 18:00 зафиксированы пробки, которые оцениваются в 10 баллов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации из приложения "2ГИС", заторы образовались практически по всему городу.

Фото: Zakon.kz

Возможные причины 10-балльных пробок:

  • ухудшение погодных условий;
  • ремонтные работы на дорогах.

Отметим, что в Алматы во вторник ближе к 17:00 пошел слабый дождик. Позднее осадки в некоторых частях города усилились.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 19:05
Жители в тумане: как дышится "соседям" горевшей свалки в Алматинской области

Также в южной столице во второй половине дня появилась задымленность. В связи с этим в ДЧС Алматы жителей и гостей мегаполиса попросили сохранять спокойствие. В ведомстве пояснили, что причина небольшой задымленности – возгорание на полигоне бытовых отходов в Алматинской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 19:05
Война с пробками: поможет ли новый график учебы и работы городу Алматы

О том, какой будет погода в Алматы с 17 по 19 сентября 2025 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Назван регион Казахстана, в который 17 сентября нагрянут заморозки
17:52, Сегодня
Назван регион Казахстана, в который 17 сентября нагрянут заморозки
Жители в тумане: как дышится "соседям" горевшей свалки в Алматинской области
17:42, Сегодня
Жители в тумане: как дышится "соседям" горевшей свалки в Алматинской области
Backstreet Boys в Алматы: названы ключевые запреты и ограничения для зрителей
17:21, Сегодня
Backstreet Boys в Алматы: названы ключевые запреты и ограничения для зрителей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: