Общество

Минздрав прокомментировал сообщение о применении наручников к беременным осужденным

Беременность, пытки, заключенные, Минздрав, наручники , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 19:27 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Казахстана 18 декабря опровергло распространяемую в СМИ информацию об использовании наручников в отношении беременных женщин, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, во время родов и проведения медицинских операций, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, данные сведения не соответствуют действительности. В Минздраве подчеркнули, что родовспомогательная помощь беременным, находящимся в следственных изоляторах и учреждениях УИС, оказывается исключительно в родильных домах и профильных медицинских отделениях.

"Во время родов и оперативных вмешательств наручники в отношении беременных осужденных не применяются", – отметили в министерстве.

После родов женщины размещаются в палатах, оборудованных разборными средствами охраны. Это, по информации ведомства, позволяет обеспечить безопасность и одновременно соблюдать права женщин и установленные условия содержания.

В Минздраве добавили, что принимаемые меры направлены на соблюдение принципов гуманного обращения, требований законодательства и медицинских стандартов оказания помощи. Совместно с региональными властями, Комитетом уголовно-исполнительной системы и при поддержке Генеральной прокуратуры проводится работа по улучшению доступности и качества медицинской помощи.

Так, была улучшена инфраструктура, проведены текущие и капитальные ремонты 55 объектов, а также запланировано строительство новых врачебных амбулаторий. Кроме того, внедрены скрининговые осмотры и телемедицинские услуги, что позволило расширить доступ к консультациям узких специалистов.

Министерство здравоохранения заявило о продолжении системной работы по повышению качества медицинской помощи с обязательным соблюдением принципов гуманного обращения и медицинских стандартов.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года граждане, уплачивавшие взносы в фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) не менее пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временном перерыве в платежах.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
