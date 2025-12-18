Новые нормы ОСМС: что ждет казахстанцев при потере работы

С 1 января 2026 года граждане, уплачивавшие взносы в фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) не менее пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временном перерыве в платежах, сообщает Zakon.kz.

В алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) уточнили, что с 2026 года вступят в силу изменения в закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Одно из ключевых нововведений касается граждан, которые ранее регулярно платили взносы в систему ОСМС, но временно остались без дохода.

"Если человек уплачивал взносы не менее пяти лет подряд, он сможет сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев даже при отсутствии платежей. Такая ситуация чаще всего возникает у наемных работников при увольнении и временном поиске работы. Однако данная норма распространяется на все категории плательщиков в системе ОСМС". Директор филиала ФСМС по городу Алматы Ілияс Мұхамеджан

Таким образом, при потере работы или временных финансовых трудностях граждане не останутся без медицинской помощи и смогут продолжать получать услуги в рамках ОСМС.

После восстановления доходов необходимо будет погасить задолженность за пропущенные месяцы.

Также отмечено, что пропущенные месяцы можно оплатить в качестве самостоятельного плательщика. Размер взноса для данной категории граждан в 2026 году составит 4 250 тенге в месяц.

Казахстанцам также напомнили, что в настоящее время после прекращения платежей статус "застрахован" сохраняется в течение трех месяцев. Эта норма также продолжит действовать и не зависит от продолжительности уплаты взносов.

Днем ранее, 17 декабря 2025 года, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева обратилась к казахстанцам с призывом присоединиться к системе обязательного медицинского страхования.