#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Общество

Новые нормы ОСМС: что ждет казахстанцев при потере работы

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 16:36 Фото: Zakon.kz
С 1 января 2026 года граждане, уплачивавшие взносы в фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) не менее пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временном перерыве в платежах, сообщает Zakon.kz.

В алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) уточнили, что с 2026 года вступят в силу изменения в закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Одно из ключевых нововведений касается граждан, которые ранее регулярно платили взносы в систему ОСМС, но временно остались без дохода.

"Если человек уплачивал взносы не менее пяти лет подряд, он сможет сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев даже при отсутствии платежей. Такая ситуация чаще всего возникает у наемных работников при увольнении и временном поиске работы. Однако данная норма распространяется на все категории плательщиков в системе ОСМС".Директор филиала ФСМС по городу Алматы Ілияс Мұхамеджан

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 16:36
Как работает ОСМС для беременных в Казахстане

Таким образом, при потере работы или временных финансовых трудностях граждане не останутся без медицинской помощи и смогут продолжать получать услуги в рамках ОСМС.

После восстановления доходов необходимо будет погасить задолженность за пропущенные месяцы.

Также отмечено, что пропущенные месяцы можно оплатить в качестве самостоятельного плательщика. Размер взноса для данной категории граждан в 2026 году составит 4 250 тенге в месяц.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 16:36
Могут ли казахстанцы установить брекеты детям по ОСМС

Казахстанцам также напомнили, что в настоящее время после прекращения платежей статус "застрахован" сохраняется в течение трех месяцев. Эта норма также продолжит действовать и не зависит от продолжительности уплаты взносов.

Днем ранее, 17 декабря 2025 года, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева обратилась к казахстанцам с призывом присоединиться к системе обязательного медицинского страхования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанцам напомнили, как быстро проверить статус в ОСМС
16:51, 06 февраля 2025
Казахстанцам напомнили, как быстро проверить статус в ОСМС
Как получить медпомощь через ОСМС: все, что важно знать каждому казахстанцу
13:30, 03 июня 2025
Как получить медпомощь через ОСМС: все, что важно знать каждому казахстанцу
Важно знать: как не потерять статус в ОСМС и что изменится с 2026 года
09:52, 13 августа 2025
Важно знать: как не потерять статус в ОСМС и что изменится с 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: