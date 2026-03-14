Напавшего на фельдшера скорой помощи задержали в Астане

В Астане возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

Бригада скорой помощи приехала на вызов в торговый центр, где находились двое нетрезвых мужчин. Один из них пожаловался на плохое самочувствие.

После проведения необходимых процедур медики собирались покинуть место вызова. В этот момент один из мужчин повел себя агрессивно и нанес удары фельдшеру. Очевидцы вызвали сотрудников полиции.

Подозреваемого задержали на месте и водворили в ИВС.

В полиции напомнили, что любые проявления агрессии, угрозы и применение насилия в отношении сотрудников экстренных служб, выполняющих важную социальную миссию, будут жестко пресекаться. В Казахстане ужесточено наказание за угрозы или применение насилия в отношении медицинского работника, а также водителя скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей.

7 марта вступила в силу статья 380-3 УК РК, предусматривающая ответственность от штрафа до лишения свободы сроком до 12 лет.