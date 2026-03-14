События

Напавшего на фельдшера скорой помощи задержали в Астане

Фото: Zakon.kz
В Астане возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

Бригада скорой помощи приехала на вызов в торговый центр, где находились двое нетрезвых мужчин. Один из них пожаловался на плохое самочувствие.

После проведения необходимых процедур медики собирались покинуть место вызова. В этот момент один из мужчин повел себя агрессивно и нанес удары фельдшеру. Очевидцы вызвали сотрудников полиции.

Подозреваемого задержали на месте и водворили в ИВС.

В полиции напомнили, что любые проявления агрессии, угрозы и применение насилия в отношении сотрудников экстренных служб, выполняющих важную социальную миссию, будут жестко пресекаться. В Казахстане ужесточено наказание за угрозы или применение насилия в отношении медицинского работника, а также водителя скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей.

7 марта вступила в силу статья 380-3 УК РК, предусматривающая ответственность от штрафа до лишения свободы сроком до 12 лет.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Более 2 тысяч защитных предписаний: в Астане усиливают профилактику семейно-бытового насилия
12:09, Сегодня
Более 2 тысяч защитных предписаний: в Астане усиливают профилактику семейно-бытового насилия
За избиение фельдшера все-таки возбудили уголовное дело
04:14, 29 августа 2025
За избиение фельдшера все-таки возбудили уголовное дело
В Астане родители систематически избивали девочку: полиция возбудила уголовное дело
13:18, 27 ноября 2023
В Астане родители систематически избивали девочку: полиция возбудила уголовное дело
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
