Более 100 тыс. жителей Мангистау остались без жилищных льгот, но в дело вмешались прокуроры

В Мангистауской области более 100 тысяч жителей были лишены возможности воспользоваться жилищными льготами из-за несоответствия решений местных маслихатов действующему законодательству. Нарушения выявила прокуратура региона в ходе мониторинга нормативных правовых актов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 18 декабря в надзорном органе, решением областного маслихата от 25 октября 2019 года был утвержден перечень и размеры жилищных льгот, предназначенных для государственной поддержки отдельных категорий граждан при внесении первоначального взноса или частичной оплате стоимости жилья в рамках жилищных программ.

В прошлом году в законодательство были внесены изменения, расширившие перечень получателей жилищных льгот с двух до 12 категорий. Однако соответствующие поправки своевременно не были отражены в решениях маслихатов, что привело к ограничению прав более 100 тысяч человек, в том числе представителей социально уязвимых слоев населения.

По протесту прокуратуры решения городских и районных маслихатов были приведены в соответствие с действующим законодательством. Принятые меры позволили восстановить нарушенные права граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

В прокуратуре отметили, что работа по защите социальных прав населения будет продолжена.

