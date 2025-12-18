#Казахстан в сравнении
Общество

Более 100 тыс. жителей Мангистау остались без жилищных льгот, но в дело вмешались прокуроры

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 22:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Мангистауской области более 100 тысяч жителей были лишены возможности воспользоваться жилищными льготами из-за несоответствия решений местных маслихатов действующему законодательству. Нарушения выявила прокуратура региона в ходе мониторинга нормативных правовых актов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 18 декабря в надзорном органе, решением областного маслихата от 25 октября 2019 года был утвержден перечень и размеры жилищных льгот, предназначенных для государственной поддержки отдельных категорий граждан при внесении первоначального взноса или частичной оплате стоимости жилья в рамках жилищных программ.

В прошлом году в законодательство были внесены изменения, расширившие перечень получателей жилищных льгот с двух до 12 категорий. Однако соответствующие поправки своевременно не были отражены в решениях маслихатов, что привело к ограничению прав более 100 тысяч человек, в том числе представителей социально уязвимых слоев населения.

По протесту прокуратуры решения городских и районных маслихатов были приведены в соответствие с действующим законодательством. Принятые меры позволили восстановить нарушенные права граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

В прокуратуре отметили, что работа по защите социальных прав населения будет продолжена.

А о том, кому в Казахстане положено специальное государственное пособие, можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
