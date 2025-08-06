Фиктивные свидетельства и обучение без машин: несколько автошкол закрыли в Мангистау
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Прокуратура Мангистауской области выявила серьезные нарушения в деятельности автошкол региона. По итогам проверки зафиксировано более тысячи случаев фиктивной выдачи свидетельств о прохождении обучения, а также свыше 100 нарушений правил подготовки водителей, сообщает Zakon.kz.
По информации Astana TV, в некоторых автошколах к обучению допускались лица без медицинского осмотра, не проводились итоговые занятия, аттестации и экзамены. Также выявлено отсутствие утвержденных учебных планов и графиков.
Кроме того, отмечает телеканал, автомобили для обучения не были оснащены дополнительными педалями тормоза и сцепления, а в ряде случаев транспортные средства отсутствовали вовсе, что делало невозможным проведение практических занятий.
По результатам проверки руководители автошкол были привлечены к административной ответственности. Деятельность двух автошкол приостановлена.
Ранее полицейские обратились к казахстанцам, забывающим закрывать машины.
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