Общество

Назван город Казахстана, который накроют неблагоприятные метеоусловия

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 09:30 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, в каком городе Казахстана сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Речь об административном центре Атырауской области.

"19 декабря 2025 года в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 09:30
Снежная буря надвигается на Казахстан 19 декабря

Ранее синоптики сообщили, что 30-градусные морозы идут на Казахстан. В связи с этим в Астане, Алматы и 16 областях на 19 декабря 2025 года было объявлено штормовое предупреждение.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
