Назван город Казахстана, который накроют неблагоприятные метеоусловия
Речь об административном центре Атырауской области.
"19 декабря 2025 года в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Ранее синоптики сообщили, что 30-градусные морозы идут на Казахстан. В связи с этим в Астане, Алматы и 16 областях на 19 декабря 2025 года было объявлено штормовое предупреждение.