Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Общество

Снежная буря надвигается на Казахстан 19 декабря

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 17:09 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на пятницу, 19 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, метеорологи предупреждают: северо-западный циклон принесет снег и метель в страну.

По данным специалистов, 19 декабря на большей части Казахстана погоду будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы.

"Ожидаются снег с метелью, на западе страны – дождь со снегом".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике прогнозируются туманы, гололед и усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 17:09
Когда в Алматы прекратится снег

Ранее синоптики уже подготовили казахстанцев к предстоящей погоде на 18, 19 и 20 декабря 2025 года. Согласно подробному прогнозу, жителей страны ждет сильный ветер, туманы и повышение температурных показателей.

