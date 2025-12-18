Снежная буря надвигается на Казахстан 19 декабря
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на пятницу, 19 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Так, метеорологи предупреждают: северо-западный циклон принесет снег и метель в страну.
По данным специалистов, 19 декабря на большей части Казахстана погоду будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы.
"Ожидаются снег с метелью, на западе страны – дождь со снегом".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, по республике прогнозируются туманы, гололед и усиление ветра.
Ранее синоптики уже подготовили казахстанцев к предстоящей погоде на 18, 19 и 20 декабря 2025 года. Согласно подробному прогнозу, жителей страны ждет сильный ветер, туманы и повышение температурных показателей.
