В Алматы, Астане и еще шести городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха, которые ожидаются сегодня, предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В ней говорится, что НМУ прогнозируют сразу в восьми городах Казахстана.

"7 января 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Алматы, ночью в Астане". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 7 по 9 января 2025 года. Из него следует, что жителей страны ожидают резкие изменения погодных условий. Какие именно – можете узнать здесь.