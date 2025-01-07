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Общество

В Алматы, Астане и еще шести городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 09:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха, которые ожидаются сегодня, предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В ней говорится, что НМУ прогнозируют сразу в восьми городах Казахстана.

"7 января 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Алматы, ночью в Астане".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 7 по 9 января 2025 года. Из него следует, что жителей страны ожидают резкие изменения погодных условий. Какие именно – можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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