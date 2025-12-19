#Казахстан в сравнении
Общество

Беременная казахстанка впала в кому и умерла, младенец тоже не выжил

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 09:58 Фото: primeminister.kz
В Актобе разгорается скандал после смерти женщины и ее новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

41-летняя Айжан Аязбаева скончалась, не выходя из комы. Женщина попала в больницу на 29-й неделе беременности. Как сообщает КТК, в областном Управлении здравоохранения назначили служебную проверку.

В семье уже растут двое сыновей. По словам супруга, 38-летнего Руслана Сырлыбаева, третью беременность Айжан переносила спокойно. Но 29 ноября все резко изменилось.

"В тот день у нее поднялось давление. Вечером я вызвал скорую. Они приехали, измерили давление. Показало 210. Фельдшеры засомневались и измерили давление на другой руке. Там показало 185. Ей дали таблетку. А спустя 10 минут стали колоть магнезию. Айжан сразу стало хуже".Руслан Сырлыбаев

По словам мужчины, после инъекции состояние Айжан стремительно ухудшилось. Ее начало рвать, дыхание стало тяжелым. Женщину срочно погрузили в машину скорой и начали ставить капельницу уже по дороге, утверждает супруг погибшей.

"В машине на аппарате стали слушать сердцебиение ребенка. На тот момент Айжан была уже почти в коме. Изо рта пена пошла. Ее повезли в областной перинатальный центр. Там она 13 дней в коме пролежала. А 1 декабря скончалась", – рассказал вдовец.

Медики экстренно сделали кесарево сечение. Но спасти девочку не удалось.

В Управлении здравоохранения пока не называют причин трагедии. Случай изучают, назначена служебная проверка.

"На данный момент открыта проверка Управлением здравоохранения. Всесторонняя будет проверка. Наши будут выводы, предоставим информацию для родственников. Если надо будет, в СМИ", – прокомментировала главный внештатный акушер-гинеколог Управления здравоохранения Актюбинской области Анар Акатаева.

По словам Руслана Сырлыбаева, предварительно у Айжан диагностировали пневмонию. Однако семья считает, что роковую ошибку также могли допустить медики скорой. И это надо тщательно проверить.

В сентябре 2025 года сообщалось о 37-летней жительнице Актобе, которой во время кесарева повредили мочевой пузырь. Актюбинка требовала от медиков восстановить ей здоровье.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
