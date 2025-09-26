Многодетная мама из Актобе сильно пострадала после неудачного кесарева сечения
Фото: Zakon.kz
37-летней жительнице Актобе Альбине Итегуловой грозит инвалидность после неудачного кесарева сечения, сообщает Zakon.kz.
По данным "Astana TV", во время операции Альбине Итегуловой повредили мочевой пузырь, и теперь женщина вынуждена ходить с катетером. О полноценной жизни и уходе за новорожденными близнецами не может быть и речи. Актюбинка уверена, что пострадала от врачебной ошибки и требует от медиков восстановить ей здоровье.
По инциденту в областном перинатальном центре провели служебную проверку.
"Всех детей пациентка родила путем кесарева сечения и в таких случаях риск подобных осложнений довольно высок", – объяснили в областном управлении здравоохранения.
Для восстановления поврежденного органа ее готовы направить по квоте в Республиканские центры.
"У нас есть центр урологии, туда мы направим все необходимые медицинские документы для получения государственной квоты. Мы обеспечим сопровождение всех процедур с оформлением документов для госпитализации и приложим все усилия для получения своевременной квалифицированной помощи пациентке", – прокомментировала заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Айгуль Куштаева.
А жители Туркестанской области связывают свои заболевания с местным скотомогильником: они уже не могут дышать трупным запахом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript