Многодетная мама из Актобе сильно пострадала после неудачного кесарева сечения

37-летней жительнице Актобе Альбине Итегуловой грозит инвалидность после неудачного кесарева сечения, сообщает Zakon.kz.

По данным "Astana TV", во время операции Альбине Итегуловой повредили мочевой пузырь, и теперь женщина вынуждена ходить с катетером. О полноценной жизни и уходе за новорожденными близнецами не может быть и речи. Актюбинка уверена, что пострадала от врачебной ошибки и требует от медиков восстановить ей здоровье.

По инциденту в областном перинатальном центре провели служебную проверку.

"Всех детей пациентка родила путем кесарева сечения и в таких случаях риск подобных осложнений довольно высок", – объяснили в областном управлении здравоохранения.

Для восстановления поврежденного органа ее готовы направить по квоте в Республиканские центры.

"У нас есть центр урологии, туда мы направим все необходимые медицинские документы для получения государственной квоты. Мы обеспечим сопровождение всех процедур с оформлением документов для госпитализации и приложим все усилия для получения своевременной квалифицированной помощи пациентке", – прокомментировала заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Айгуль Куштаева.

