Общество

Дешевая елка – повод задуматься: обращение полиции к казахстанцам

новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 10:27 Фото: pixabay
Полиция напоминает казахстанцам о том, что в период праздников мошенники могут легко воспользоваться ситуацией и обмануть на деньги, сообщает Zakon.kz.

Например, полиция области Абай 19 декабря рассказала о том, что в социальных сетях все чаще появляются объявления "продаем елки", "низкая цена", "последний экземпляр".

"К сожалению, далеко не все из них заслуживают доверия. Мошенники размещают красивые фотографии, предлагают цену ниже рыночной и просят внести предоплату. После перевода денег страница исчезает, связь с продавцом обрывается", – сообщили в полиции.

Департамент полиции (ДП) области Абай предупреждает:

  • не покупайте товары у неизвестных, недавно созданных страниц;
  • не вносите полную предоплату (особенно на личную банковскую карту);
  • тщательно проверяйте отзывы, публикации и дату регистрации продавца;
  • уточняйте наличие реального адреса и контактного номера;
  • не доверяйте слишком низким ценам и предложениям, которые вас торопят;
  • при возникновении сомнений лучше отказаться от покупки.
"Помните: мошенники пользуются предпраздничной суетой, чтобы войти в доверие к людям. Осторожность – ваша самая надежная защита!" – обратились в полиции.

18 декабря 2025 года в Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев об опасности рассылок с "новогодними поздравлениями".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
