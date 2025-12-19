Дешевая елка – повод задуматься: обращение полиции к казахстанцам

Полиция напоминает казахстанцам о том, что в период праздников мошенники могут легко воспользоваться ситуацией и обмануть на деньги, сообщает Zakon.kz.

Например, полиция области Абай 19 декабря рассказала о том, что в социальных сетях все чаще появляются объявления "продаем елки", "низкая цена", "последний экземпляр".

"К сожалению, далеко не все из них заслуживают доверия. Мошенники размещают красивые фотографии, предлагают цену ниже рыночной и просят внести предоплату. После перевода денег страница исчезает, связь с продавцом обрывается", – сообщили в полиции.

Департамент полиции (ДП) области Абай предупреждает:

не покупайте товары у неизвестных, недавно созданных страниц;

не вносите полную предоплату (особенно на личную банковскую карту);

тщательно проверяйте отзывы, публикации и дату регистрации продавца;

уточняйте наличие реального адреса и контактного номера;

не доверяйте слишком низким ценам и предложениям, которые вас торопят;

при возникновении сомнений лучше отказаться от покупки.

"Помните: мошенники пользуются предпраздничной суетой, чтобы войти в доверие к людям. Осторожность – ваша самая надежная защита!" – обратились в полиции.

18 декабря 2025 года в Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев об опасности рассылок с "новогодними поздравлениями".