Январское ЕНТ-2026: к абитуриентам обратились с важной информацией

Сегодня, 19 декабря 2025 года, Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обратилось к абитуриентам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что со следующей недели стартует прием заявлений для участии в едином национальном тестировании, которое пройдет в январе 2026 года.

"22 декабря стартует прием заявлений для участия в январском ЕНТ, который продлится до 30 декабря. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования (НЦТ) app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля". Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве напомнили, что в январском ЕНТ участвуют:

лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно,

обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих групп образовательных программ в другие направления подготовки на платной основе,

желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе,

выпускники школ прошлых лет и колледжей,

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК,

граждане РК, обучившиеся за рубежом,

а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.

В Миннауки заявили, что в 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них:

20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана",

по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность",

а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов.

Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.

Отмечается, что в этом году НЦТ запустил профориентационную платформу edunavigator.kz, которая помогает абитуриентам подобрать подходящую профессию и образовательную программу в учебных заведениях Казахстана с учетом их индивидуального архетипа. Платформа способствует более осознанному выбору будущей специальности, повышая уверенность при поступлении в вузы.

В целях повышения качества подготовки к ЕНТ были запущены пробные тесты. В начале учебного года на официальном сайте Национального центра тестирования опубликованы вспомогательные материалы для абитуриентов, включая список рекомендуемой литературы, перечень 100 ключевых исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история", список терминов по "Информатике", а также перечень обязательных литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

Кроме того, в программе тестирования для всех абитуриентов предусмотрен доступ к калькулятору, периодической таблице химических элементов и таблице растворимости солей, что позволяет создать более комфортные и объективные условия при сдаче ЕНТ.

"Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут". Пресс-служба МНВО РК

