#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
513.55
602.09
6.42
Общество

Январское ЕНТ-2026: к абитуриентам обратились с важной информацией

ЕНТ, компьютеры, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 15:45 Фото: gov.kz
Сегодня, 19 декабря 2025 года, Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обратилось к абитуриентам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что со следующей недели стартует прием заявлений для участии в едином национальном тестировании, которое пройдет в январе 2026 года.

"22 декабря стартует прием заявлений для участия в январском ЕНТ, который продлится до 30 декабря. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования (НЦТ) app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля".Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве напомнили, что в январском ЕНТ участвуют:

  • лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно,
  • обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих групп образовательных программ в другие направления подготовки на платной основе,
  • желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе,
  • выпускники школ прошлых лет и колледжей,
  • лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК,
  • граждане РК, обучившиеся за рубежом,
  • а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.

В Миннауки заявили, что в 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них:

  • 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана",
  • по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность",
  • а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов.

Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.

Отмечается, что в этом году НЦТ запустил профориентационную платформу edunavigator.kz, которая помогает абитуриентам подобрать подходящую профессию и образовательную программу в учебных заведениях Казахстана с учетом их индивидуального архетипа. Платформа способствует более осознанному выбору будущей специальности, повышая уверенность при поступлении в вузы.

В целях повышения качества подготовки к ЕНТ были запущены пробные тесты. В начале учебного года на официальном сайте Национального центра тестирования опубликованы вспомогательные материалы для абитуриентов, включая список рекомендуемой литературы, перечень 100 ключевых исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история", список терминов по "Информатике", а также перечень обязательных литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

Кроме того, в программе тестирования для всех абитуриентов предусмотрен доступ к калькулятору, периодической таблице химических элементов и таблице растворимости солей, что позволяет создать более комфортные и объективные условия при сдаче ЕНТ.

"Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут".Пресс-служба МНВО РК

Ранее мы писали о том, что важно знать абитуриентам про ЕНТ-2026. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
МЧС напомнило казахстанцам, как безопасно украсить новогоднюю елку
16:15, Сегодня
МЧС напомнило казахстанцам, как безопасно украсить новогоднюю елку
Абитуриентам Казахстана предоставили календарь с важными датами
09:39, 09 июня 2025
Абитуриентам Казахстана предоставили календарь с важными датами
К участникам январского ЕНТ обратились с важной информацией
19:59, 30 декабря 2024
К участникам январского ЕНТ обратились с важной информацией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: